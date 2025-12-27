BGN → EUR
Свят Вече можете да смените имейл адреса си, без да губите акаунта си

Вече можете да смените имейл адреса си, без да губите акаунта си

bTV Бизнес екип

Досега потребителите, които искаха нов Gmail адрес, бяха принудени да създават изцяло нов акаунт

Google въвежда нова, дългоочаквана възможност за потребителите на Gmail да сменят своя имейл адрес, без да губят данни или достъп до услугите си. Промяната е открита чрез обновление в страниците за помощ на Google акаунти и представлява улеснение за хората, които все още използват стари или неудобни адреси, създадени преди години, предава CNBC.

Снимка: Getty Images / iStock

Според наличната информация притежателите на акаунти вече могат да заменят текущия си адрес @gmail.com с нов, като всички имейли, файлове и услуги остават напълно запазени. Засега обаче актуализираните инструкции се появяват единствено в хинди версията на страницата за поддръжка, което навежда на мисълта, че първоначалното внедряване може да е насочено към Индия или региони, в които се говори хинди.

Въпреки това в страницата за помощ се посочва, че функцията ще бъде пускана поетапно за всички потребители. Това означава, че глобалното ѝ въвеждане е планирано, но вероятно ще отнеме време. Междувременно английската версия на поддръжката все още съдържа старото уточнение, че адресите @gmail.com обикновено не могат да бъдат променяни. Google не е дала незабавен отговор относно това кои региони ще получат достъп първи.

Снимка: iStock

Съгласно новите правила, след смяната на адреса първоначалният имейл автоматично остава активен като псевдоним. Всички съобщения, изпратени до стария адрес, ще продължат да пристигат във входящата поща, а той ще може да се използва и за вход в услуги на Google като Drive, Maps и YouTube. Това елиминира риска от загуба на комуникация или достъп до важни платформи.

Досега потребителите, които искаха нов Gmail адрес, бяха принудени да създават изцяло нов акаунт и ръчно да прехвърлят данните си процес, който често беше сложен и можеше да доведе до проблеми с приложения на трети страни. Google уверява, че при новата функция всички съществуващи данни, включително имейли, снимки и съобщения, остават непроменени, а старият адрес може да бъде използван отново при нужда.

Какво са търсили румънците в Google през 2025 г.?

Има обаче и ограничения след промяна на Gmail адреса потребителите няма да могат да създават нов такъв в рамките на следващите 12 месеца, нито да изтриват новоизбрания адрес. Към момента Google не е публикувала официално прессъобщение за нововъведението, като според информацията функцията е била забелязана първо в потребителски форуми и технологични общности.

