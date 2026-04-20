Стартираха обществена поръчка за разширение на газовото хранилище „Чирен“

Прогнозната стойност е в рязмер на близо 56 млн. евро

След получено становище за осъществен контрол от Агенцията за обществени поръчки, „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира обществена поръчка за поетапното разширение на подземното газово хранилище „Чирен“, съобщиха от дружеството. В началото на 2025 г. газопреносният оператор стартира поръчка със същия обхват, но всички подадени оферти в рамките на процедурата не отговаряха на условията за представяне. В края на м. април 2025 г. възложителят взе решение за прекратяване на процедурата и то беше обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията, чиито решения впоследствие бяха потвърдени от Върховния административен съд.

Обявената открита процедура включва дейности по инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, прокарване на три експлоатационни сондажа („Сондаж Е-76“; „Сондаж Е-77“; „Сондаж Е-79“) на ПГХ „Чирен“, изграждане на прилежащите им шлейфи до нова компресорна станция „Чирен“ и въвеждането им в експлоатация.

В обхвата на обществената поръчка е предвидена възможност за реализиране на други три експлоатационни сондажа. В случай, че се пристъпи към тази опция, за тях следва да се извърши инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, прокарване на сондажите, изграждане на прилежащите им шлейфи до нова КС „Чирен“ и въвеждането им в експлоатация. Сондажите, които ще бъдат изпълнени в случай на възлагане на опцията, се определят между сондажи Е-74, Е-75, Е-78, Е-80, Е-81, Е-82 и Е-83 в хранилището, пише БТА.

Преценката за възлагането на опцията ще се извърши на база на продуктивността на изпълнените първи два сондажа от предмета на поръчката и след интегриране на получените данни от тези сондажи в наличния 3D модел на хранилището, с цел неговото допълнително надграждане. Чрез изграждането на съоръженията ще се създаде техническа възможност за поетапно разширение на хранилището в Чирен, като ще се повиши експлоатационната му безопасност и ще се увеличат капацитетните му възможности.

Прогнозната стойност на обществената поръчка, в т.ч. и опцията остава непроменена от заложената през 2025 г. и е в размер на 55 972 144,82 евро без ДДС. В сумата се включват: стойността за изпълнение на етап „Сондаж Е-76“, „Сондаж Е-77“ и „Сондаж Е-79“ в размер на 27 986 072,41 евро без ДДС и стойността за изпълнение на етапите, които ще бъдат възложени с опцията в размер на 27 986 072,41 евро без ДДС, отбелязват от „Булгартрансгаз“.

За финансирането на проекта за разширение на капацитета на ПГХ „Чирен“ е сключено грантово споразумение между „Булгартрансгаз“ ЕАД и Европейската изпълнителна агенция по климат, инфраструктура и околна среда (CINEA) в размер до 77 910 018 евро.

Разширението на капацитета на единственото газово хранилище у нас е стратегически за енергийната сигурност на региона на Югоизточна Европа проект. Той е в пълна синергия със съществуващите и планирани нови терминали за втечнен природен газ в региона, както и с изграждането на Вертикалния газов коридор. Реализацията на проекта ще позволи както съхранението на повече газ от сигурни източници като САЩ и други при оптимални цени, така и минимализиране на рисковете при неблагоприятни външни фактори.

Проектът се реализира в три направления – проектиране и изграждане на нова компресорна станция, подземни съоръжения и преносен газопровод. Компресорната станция и прилежащи й технически съоръжения са въведени в експлоатация през март 2025 г. Преносният газопровод, свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна система на „Булгартрансгаз „ЕАД в района на с. Бутан, е изграден и въведен в експлоатация в края на ноември 2024 г. Изпълнението на тези два етапа позволи капацитетът на хранилището да бъде увеличен от 550 на 650 млн. куб. м, считано от началото на газова година 2025/2026, а именно от 1 май 2025 г.

Срокът за подаване на оферти за участие в обществената поръчка е до 23:59 ч. на 29 май 2026 г.