Български производител на дронове стъпва на японския пазар

Компанията ще открие дъщерно дружество в Япония

Българската товарна авиокомпания, която е специализирана в превоз на товари с дронове, Dronamics навлиза в Япония. Asia Air Survey става стратегически инвеститор на компанията. Чрез своето подразделение за корпоративен рисков капитал, Asia Air Survey, публично листван японски лидер в най-съвременните геопространствени технологии, става първият японски инвеститор в Dronamics и ключов стратегически партньор, който съвместно проучва внедряването на геопространствени решения с дронове на Dronamics в Япония и чужбина, съобщават в официалия уебсайт на компанията.

Dronamics ще открият дъщерно дружество в Япония, Dronamics Japan Holdings Co., Ltd.

„Ние признаваме Dronamics за един от най-модерните стартиращи компании в света, планиращ първата сертифицирана услуга за безпилотни товарни самолети в световен мащаб“, казва Шинго Уракава, член на борда на Asia Air Survey.

„Безпилотните системи ще захранват новата индустриална ера, а нашите големи дронове с дълготрайна експлоатация са несравними не само в Европа, но и в Азиатско-тихоокеанския регион. Само японският пазар представлява многомилиардна възможност за товари, предотвратяване и оказване на помощ при бедствия, както и за мисии за гражданска защита с дронове Black Swan“, пише Свилен Рангелов, съосновател и изпълнителен директор на Dronamics

Кои са Asia Air Survey?

Asia Air Survey е японска компания за геопространствена информация, предоставяща цялостни услуги от събиране на данни до анализ и консултации. От създаването си през 1954 г. компанията подкрепя националното опазване на земята, намаляването на риска от бедствия и възстановяването след бедствия, както и управлението на социална инфраструктура като пътища, железопътни линии и комунални услуги.