"Създадох приложение с 8-годишната си дъщеря, за да я подготвя за бъдеще с AI"

Как едно семейство въвежда дете в света на изкуствения интелект

В началото на миналата година семейството на Буу Кок Чуун, главен оперативен директор на адвокатска кантора в Сингапур, предприема необичаен ход: запознава осемгодишната си дъщеря Кики с ChatGPT. Решението не е импулсивно, а продиктувано от разбирането колко бързо се развиват технологиите и колко естествено децата възприемат новите инструменти, пише The Business Insider.

Кики използва собствен акаунт и често се обръща към чатбота, когато срещне затруднение. Когато разлива напитка върху блузата си и се разстройва, първата ѝ реакция е да попита как да я почисти. По същия начин търси съвети и за грижата за своите костенурки.

За родителите това не е просто удобство, а възможност детето да се учи да формулира проблеми и да търси решения самостоятелно.

Съвместно кодиране на приложение

След първоначалните експерименти семейството решава да опита нещо по-амбициозно, а именно да създаде придружаващо приложение към тяхната физическа игра Mu Jong, която съчетава махджонг с музикално обучение.

Проектът е завършен само за три часа чрез комбинация от генеративни инструменти. ChatGPT помага за логическата структура и формулирането на подсказки, Base44 е използван за изграждане на интерфейса, а Nano Banana Pro за визуалните елементи.

Приложението включва брояч на точки, клавиатура за музикални тонове и обратно броене. Кики е тази, която концептуализира функциите и насочва процеса, докато баща ѝ ѝ помага да структурира подсказките и да преведе идеите си в инструкции към ИИ инструментите.

Създаване на талисман с помощта на AI

В друг момент Кики рисува талисман на лист хартия. Скицата е груба и детска, но след като семейството качва снимката в ИИ инструмент, изображението се трансформира до вид, готов за търговска употреба. Реакцията на детето е спонтанна: „Уау, това е като магия.“

Баща ѝ я насочва да обясни целта на рисунката и предназначението на талисмана. Чрез последователни уточняващи подсказки към ИИ изображението постепенно се усъвършенства. Така детето започва да разбира значението на ясната комуникация с машината.

Защо е важно децата да се запознават рано с AI?

Според Буу ранният досег с изкуствен интелект е ключов, особено за деца, които растат в технологично наситена среда. За тях тези инструменти не са впечатляващи сами по себе си, те са просто част от ежедневието.

По-важното е, че Кики се учи да разбива проблемите на стъпки, да тества идеи и да ги усъвършенства. Тя започва да формулира все по-структурирани подсказки като: „по-закръглена форма, по-меки цветове, дружелюбно изражение“, което води до по-последователни резултати. Този процес развива логическо мислене, а не просто потребление на технология.

Надзор и прозрачност

Въпреки свободата, родителският контрол остава съществен. Семейството следи устройствата и съдържанието, с което детето се ангажира. В YouTube редовно се преглежда какво гледа, както и интернет историята ѝ.

Подходът обаче не е наказателен. Кики знае, че е наблюдавана. Ако се появи нещо притеснително, родителите задават въпроси: „Защо правиш това? Помага ли ти за конкретен проблем?“ Чрез диалог я насочват към по-подходящи решения.

Ограниченията на изкуствения интелект

Буу е категоричен, че ИИ не бива да се възприема като безпогрешен. Системите понякога са прекалено предпазливи или дават непълни отговори. Прекомерното разчитане на тях може да носи и емоционални рискове.

Затова той подчертава необходимостта от човешки преглед, критично мислене и предпазлив, обективен подход към всяка информация, генерирана от изкуствен интелект.