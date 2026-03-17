Гърците идват у нас за гориво, българите - в Гърция за храна

Гърците идват у нас за гориво, българите - в Гърция за храна

bTV Бизнес екип

Гръцки шофьори дори опитвали да пълнят и туби с гориво

Шофьори от Северна Гърция все по-често преминават границата, за да зареждат автомобилите си с гориво, привлечени от по-ниските цени на горивата у нас. Най-активни са жителите на района около Серес, близо до граничния пункт Промахон.

Разликата в цените е съществена: Бензин в България – около 1,41 евро/литър. Бензин в Гърция – около 1,92 евро/литър. Дизел в България – около 1,57 евро/литър. Дизел в Гърция – около 1,85 евро/литър. Дори с допълнителни разходи като пътни такси (около 4,70 евро) и винетка за България, много шофьори смятат, че спестяването остава значително, особено при зареждане на по-големи количества.

Парите, които българите изпращат от чужбина, намаляват

Според служители на български бензиностанции някои гръцки шофьори се опитват да пълнят и туби с гориво. Това обаче може да доведе до глоби при проверки, тъй като подобни практики са ограничени, пише "Марица".

Интересно е, че се наблюдава и обратен поток – част от българите пътуват до Гърция, за да пазаруват хранителни продукти. Причината според тях е, че цените в България са се повишили след въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. Така се оформя своеобразен икономически обмен между двете страни – гърците идват за по-евтино гориво, а българите отиват за по-достъпни хранителни продукти. Разликите в цените продължават да влияят върху ежедневните решения на хората от двете страни на границата.

Николай Димов

