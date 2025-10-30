ЕЦБ планира въвеждането на цифрово евро до 2029 г.

Евросистемата ще струва на ЕЦБ 1,3 млрд. евро

Европейската централна банка (ЕЦБ) ускорява работата по дигиталното евро и цели въвеждането на алтернативата на кешовите плащания през 2029 г. Необходимо условие е дотогава да бъде създадена правна рамка. Независимо от липсата на окончателно политическо споразумение, Управителният съвет на ЕЦБ реши на своето външно заседание във Флоренция да продължи подготовката за дигиталното евро.

Снимка: Getty Images/iStock

„Ако законодателството влезе в сила през 2026 г., през 2027 г. може да започне пилотен проект и Евросистемата трябва да бъде готова за възможно първо издаване на дигиталното евро през 2029 г.“, съобщи базираната във Франкфурт централна банка, предава Welt. В сътрудничество с доставчици на плащания, търговци и потребители паричните власти възнамеряват да направят дигиталното евро готово за практическа употреба. При наличие на правна рамка тестови транзакции могат да започнат от средата на 2027 г., посочват от централната банка.

От години валутните стратези на еврозоната разработват дигитален вариант на общата валута. След работа върху технологиите и защитата на данните ЕЦБ започна на 1 ноември 2023 г. двугодишна първа подготвителна фаза. Потребителите биха получавали дигитално евро в дигитален портфейл (т.нар. „wallet“) и биха могли да плащат за секунди денонощно, например чрез смартфон.

Разходите за целия проект, който банките и спестовните каси все още посрещат със скептицизъм, ЕЦБ оценява на около 1,3 млрд. евро за Евросистемата до 2029 г. „Последващите годишни експлоатационни разходи се изчисляват на около 320 млн. евро годишно от 2029 г.“, уточняват от ЕЦБ. С дигиталното евро европейските централни банки искат да противопоставят европейско предложение на частни доставчици.

Ще останат ли банкнотите и монетите?

Опасенията, че кешът може да бъде премахнат, както ЕЦБ, така и Европейската комисия опровергават многократно. Предложението на Комисията за правна рамка от юни 2023 г. предвижда дигиталното евро да бъде законно платежно средство, без да заменя банкнотите и монетите. Брюксел също така иска със закон да гарантира, че кешът в Европейския съюз ще продължи да бъде широко приеман и леснодостъпен.

