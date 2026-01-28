Карлос Насар получи автомобил за 200 000 лева

Насар е олимпийски шампион от Париж 2024

Българският щангист Карлос Насар ще използва автомобил Mercedes-AMG GLE 53 Coupé на стойност около 200 000 лева по време на подготовката си през 2026 година. Колата ще бъде използвана за пътуванията, свързани със състезателния му календар, съобщи БГНЕС.

„Карлос Насар е пример за силен характер, упоритост и последователност – качества, които са в основата и на нашата философия като компания. Щастливи сме, че имаме възможност да подкрепим един изключителен български атлет по пътя му напред“, каза при предаването на автомобила Негован Йосифович, изпълнителен директор на „Силвър Стар“ – генерален дистрибутор на Mercedes-Benz у нас.

Карлос Насар е сред водещите имена в българския спорт със забележителни международни успехи. Той е олимпийски шампион, трикратен световен и трикратен европейски първенец. През последните години се наложи като един от най-успешните представители на българската школа във вдигането на тежести. През 2025-та Насар бе удостоен и с приза „Мъж на годината“, както и „Спортист на годината“ за 2024-та.

Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé е спортен SUV. Трилитровият шестцилиндров двигател с Mild Hybrid технология осигурява мощност от 435 конски сили. Автомобилът е в цвят обсидиан черен металик, с AMG дизайн елементи в интериора, като акцентът е поставен върху високото ниво на оборудването и удобството при пътуване – включително head-up дисплей, MULTIBEAM LED фарове и мултимедийна система MBUX с разширени функции и Live Traffic.

