БГ Бизнес За трети път шампион: Каква премия ще получи Карлос Насар от световното? (СНИМКИ И ВИДЕО)

За трети път шампион: Каква премия ще получи Карлос Насар от световното? (СНИМКИ И ВИДЕО)

Айлин Дрикова

Карлос Насар не получава заплата от федерацията по вдигане на тежести, издържа се изцяло от индивидуални спонсори

Българският щангист Карлос Насар стъпи за трети път на световния връх. Той грабна златото в новата си категория до 94 кг. на световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия. Ето каква премия ще вземе той:

Насар и системата 

Снимка: Lap.bg

Успехът на Карлос Насар в цифри

Насар не се състезава под шапката на Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ), а като независим спортист. Това означава, че макар да представлява България и да издига националния флаг, той не получава държавна заплата. Подкрепата, която Карлос получава е от спонсорства, както и премии за световно и европейско първенство, които се изплащат от Министерството на младежта и спорта.

Колкото и абсурдно да звучи, Карлос Насар се издържа от години изцяло от индивидуални спонсори. Преди няколко месеца той отказа да подпише договор с ръководството на федерацията по вдигане на тежести и това го лиши от макар и минимално месечно възнаграждение. Изключително скъпото възстановяване, хранителни добавки, витамини и други позволени медикаменти, нужни за подготовката му, се покриват от джоба на Насар и на неговите финансови благодетели.

Нещо повече, всеки лагер на Насар в България или в чужбина, отново заплаща щангистът.

Изумителен Карлос Насар стъпи на световния връх за трети път (ВИДЕО)

Каква премия ще получи от световното?

Снимка: Колаж: LadyZone.bg

Карлос Насар завърши на четвърто място в изхвърлянето, след като записа само един успешен опит – на 173 кг, а последвалите опити на 178 и 182 кг. бяха неуспешни. Това обаче не му попречи да демонстрира класа в изтласкването, където буквално размаза конкуренцията с успешни опити на 210, 219 и нов световен рекорд от 222 кг, което му осигури и първото място в двубоя с общ резултат от 395 кг.

По запитване на bTV Бизнес новините, Министерството на младежта и спорта официално заяви, че Карлос Насар ще получи парична награда в общ размер на 115 000 лева.

50 000 лева за титлата в двубоя, 50 000 за титлата в изтласкването, 15 000 лева за четвъртото място в изхвърлянето. Средствата се изплащат от бюджета на Министерството на младежта и спорта по Наредба №5 от 29.10.2019 г. за критериите, условията и реда за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни лица. Тази система на поощрения е един от положителните аспекти на вдигането на тежести, където, за разлика от много други спортове можеш да получиш тройна премия.

Коя е музата на Карлос Насар – 10 факта, които не знаете за Магдалина Миневска

21-годишният българин продължава да трупа титли, рекорди. За него златото не се измерва в пари, а в усилие и чест.

