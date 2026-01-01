Какво се променя от днес за гражданите и бизнеса?

България вече е член на еврозоната

От днес България официално въведе еврото като своя валута при фиксиран курс 1 евро = 1,95583 лева. Промяната обхваща всички сфери на икономическия и обществения живот – от публичните финанси и митническия контрол до банковите услуги за гражданите. Приемането на еврото не доведе до увеличение на данъци, такси или банкови задължения, но изискваше навременна информираност и сериозна техническа подготовка от страна на институциите и бизнеса.

За да се осигури плавно преминаване, Министерски съвет, по предложение на министъра на финансите, обяви 31 декември и 2 януари за неприсъствени дни. Това позволи необходимото време за техническа пренастройка, обновяване на системите и адаптиране на финансовия и нефинансовия сектор, припомня БТА.

Период на двойно обращение

От днес започна периодът на двойно обращение, в който левът и еврото са едновременно законни платежни средства до 31 януари 2026 г. От 1 февруари 2026 г. еврото става единственото законно платежно средство в страната.

През януари гражданите могат да плащат както в левове, така и в евро, като рестото се връща само в евро. Когато търговецът няма достатъчна наличност в евро, той връща остатъка изцяло в левове. В периода на двойно обращение търговците могат да откажат приемането на повече от 50 броя монети в левове при една трансакция.

При рекламация на стока или услуга през януари, когато договорът се разваля, възстановяването на сумата се извършва изцяло в евро, а при липса на наличност – изцяло в левове.

От 1 януари 2026 г. всички операции в брой чрез автомати и системи на самообслужване се извършват само в евро.

Цените в търговските обекти се изписват едновременно в левове и евро до 8 август 2026 г.

Обмяна на валута и закръгляване

Обмяната на левове в евро се извършва безплатно и безсрочно в Българска народна банка. В търговските банки обмяната е без такси през първите 6 месеца на 2026 г., след което могат да се прилагат стандартни тарифи. През 2026 г. обмяна се извършва и в станции на Български пощи.

Всички суми се превалутират по фиксирания курс и се закръгляват съгласно Закона за въвеждане на еврото – до втория знак след десетичната запетая, без ощетяване на гражданите.

Търговски банки

Преходът към еврото за гражданите се осъществи автоматично. Всички левови сметки бяха превалутирани в евро без такси, без промяна на IBAN-ите и договорните условия. Заплатите, пенсиите и социалните плащания вече се изплащат в евро, като реалната им стойност е запазена.

Кредитите и ипотеките в левове също бяха автоматично превалутирани без промяна на лихви, срокове и погасителни планове.

НАП

От 1 януари 2026 г. Национална агенция за приходите работи изцяло в евро. Всички данъци, осигуровки, лихви, глоби и санкции се изчисляват, декларират и плащат в единната валута, без промяна в данъчната тежест.

Декларации за периоди до края на 2025 г. се подаваха в левове, а за периоди след 1 януари 2026 г. – в евро. Независимо от периода, всички задължения след 1 януари се заплащат в евро, като през януари е допустимо плащане в брой с левове.

Фискалните устройства вече подават информация към НАП само в евро, като до 8 август 2026 г. сумите на касовите бележки са обозначени и в двете валути.

Агенция „Митници“

От началото на 2026 г. Агенция Митници определя и събира всички митнически и акцизни задължения в евро. Всички митнически декларации – вносни, износни и транзитни – се подават изцяло в единната валута.

Непогасените задължения в левове към 31 декември бяха автоматично превалутирани в евро. Същото важи и за надвзети или предплатени суми, без необходимост от нови документи.

Виртуалните сметки на икономическите оператори също бяха автоматично превалутирани в нощта срещу 1 януари, като всички възстановявания и плащания вече се извършват в евро.

