Единствената страна в света с пустиня и тропическа дъждовна гора

Често е описвана като единствената страна в света, която е и цял континент, с уникална комбинация от обширни сухи пустини, покриващи повече от една трета от сушата, и гъсти тропически гори по североизточното крайбрежие.

Докато други страни имат пустини и гори, Австралия е уникална с тази специфична, изключителна близост на сухи, пясъчни пустини точно до древни тропически гори, съобщава News18, цитирано от N1.

Ключови детайли

Снимка: iStock

Австралия има една от най-старите тропически гори в света (Дейнтри), съседна на сухи, парещи вътрешни пустини (като Голямата Виктория и пустинята Симпсън). Зоните с високо налягане ограничават валежите в центъра, докато влагата от Тихия океан поддържа крайбрежните дъждовни гори, балансирайки екосистемата.

Уникалността на Австралия

Докато места като Съединените щати, Чили или Мексико имат пустини и гори или имат дъждовни гори, но нямат истинска пустиня, контрастът на Австралия с тези два екстремни биома прави тази страна уникална. Австралия има и обширна савана, мангрови гори и Големия бариерен риф.

Австралия като едноконтинентална нация с такъв изключителен контраст на биоми е нейната определяща характеристика.

