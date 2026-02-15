BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1862 BGN
Петрол
66.49 $/барел
Bitcoin
$70,255.4
Последвайте ни
1 USD
1.1862 BGN
Петрол
66.49 $/барел
Bitcoin
$70,255.4
Свят Единствената страна в света с пустиня и тропическа дъждовна гора

Единствената страна в света с пустиня и тропическа дъждовна гора

Свят

bTV Бизнес екип

Вижте коя е тя

Често е описвана като единствената страна в света, която е и цял континент, с уникална комбинация от обширни сухи пустини, покриващи повече от една трета от сушата, и гъсти тропически гори по североизточното крайбрежие.

Докато други страни имат пустини и гори, Австралия е уникална с тази специфична, изключителна близост на сухи, пясъчни пустини точно до древни тропически гори, съобщава News18, цитирано от N1.

Ключови детайли

Снимка: iStock

Австралия има една от най-старите тропически гори в света (Дейнтри), съседна на сухи, парещи вътрешни пустини (като Голямата Виктория и пустинята Симпсън). Зоните с високо налягане ограничават валежите в центъра, докато влагата от Тихия океан поддържа крайбрежните дъждовни гори, балансирайки екосистемата.

Уникалността на Австралия

Докато места като Съединените щати, Чили или Мексико имат пустини и гори или имат дъждовни гори, но нямат истинска пустиня, контрастът на Австралия с тези два екстремни биома прави тази страна уникална. Австралия има и обширна савана, мангрови гори и Големия бариерен риф.

Австралия като едноконтинентална нация с такъв изключителен контраст на биоми е нейната определяща характеристика.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата