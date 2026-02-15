Единствената страна в света с пустиня и тропическа дъждовна гора

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Често е описвана като единствената страна в света, която е и цял континент, с уникална комбинация от обширни сухи пустини, покриващи повече от една трета от сушата, и гъсти тропически гори по североизточното крайбрежие.
Докато други страни имат пустини и гори, Австралия е уникална с тази специфична, изключителна близост на сухи, пясъчни пустини точно до древни тропически гори, съобщава News18, цитирано от N1.
Австралия има една от най-старите тропически гори в света (Дейнтри), съседна на сухи, парещи вътрешни пустини (като Голямата Виктория и пустинята Симпсън). Зоните с високо налягане ограничават валежите в центъра, докато влагата от Тихия океан поддържа крайбрежните дъждовни гори, балансирайки екосистемата.
Докато места като Съединените щати, Чили или Мексико имат пустини и гори или имат дъждовни гори, но нямат истинска пустиня, контрастът на Австралия с тези два екстремни биома прави тази страна уникална. Австралия има и обширна савана, мангрови гори и Големия бариерен риф.
Австралия като едноконтинентална нация с такъв изключителен контраст на биоми е нейната определяща характеристика.
