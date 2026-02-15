BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1862 BGN
Петрол
66.49 $/барел
Bitcoin
$70,255.4
Последвайте ни
1 USD
1.1862 BGN
Петрол
66.49 $/барел
Bitcoin
$70,255.4
Недвижими имоти Двустайните жилища в София поскъпнаха средно с 500 евро на кв.м през 2025 г.

Двустайните жилища в София поскъпнаха средно с 500 евро на кв.м през 2025 г.

Недвижими имоти

bTV Бизнес екип

Колко поскъпнаха жилищата?

Пазарът на недвижими имоти в България навлиза в по-балансирана фаза, а темповете на поскъпване на жилищата се очаква да се ограничат до едноцифрен ръст през 2026 година. Това прогнозират експерти от най-голямата компания за недвижими имоти у нас, според които след период на рекордно поскъпване пазарът постепенно се нормализира, пише БНР.

Купувачите се променят – спекулантите се оттеглят

Снимка: bTV

Според специалистите от пазара постепенно отпадат спекулативните купувачи, а на тяхно място остават хората, които търсят собствен дом. Все по-често банките и продавачите изискват и самоучастие при сделките, което е знак за по-внимателно и устойчиво финансиране.

След силния ръст на цените през миналата година около 15% от потенциалните купувачи вече се оттеглят, посочва изпълнителният директор на компанията Гергана Тенекиджиева.

"Няма ги тези, които нямат никакви спестявания. Няма ги и тези, които искаха да инвестират и да увеличат своите минимални спестявания - 30, 40, 50, 60 хиляди евро, с 20-30 процента", обясни тя пред БНР.

Дом със заем или живот под наем: Кое е по-изгодното за българина след еврото?

 

Собственият дом става водещ мотив

През 2026 г. се очаква покупките за собствено ползване да доминират пазара и да достигнат до 70% от всички сделки. За сметка на това покупките с инвестиционна цел ще намалеят значително.

Според Тенекиджиева не може да се говори за имотен балон.

"Един пазар би вървял сериозно към прегряване, които означава сериозен спад на сделките и корекция в цените, тогава, когато продавачите продават поради необходимост от средства. София например е пазарът, в който най-малко продавачи продават, защото имат нужда от тези пари. Това са едва 8%", допълни експертът.

Колко поскъпнаха жилищата?

Данните за изминалата година показват значителен ръст двустайните апартаменти в София са поскъпнали средно с около 500 евро/кв.м; тристайните жилища с около 600 евро/кв.м; гаражите вече достигат цени между 20 000 и 50 000 евро

Какво предстои?

Експертите очакват пазарът да се стабилизира, като ръстът на цените се забави, а сделките станат по-устойчиви и ориентирани към реални жилищни нужди. Вместо бързи печалби, 2026 година вероятно ще бъде белязана от по-разумни решения и по-зрял пазар.

Тази тенденция може да се окаже добра новина за хората, които търсят дългосрочна сигурност и дом, а не краткосрочна инвестиционна печалба.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата