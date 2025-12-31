3 скъпи начина, по които хората посрещат Нова година

Кои са техните по-евтини алтернативи?

Новогодишната нощ изглежда много различно в зависимост от това колко пари сте готови да похарчите. За някои хора това означава малко събиране в къщата на приятел с парти шапки и шампанско. За други това означава частни покриви на къщи, чартърни самолети и яхтени партита, които могат да надхвърлят шестцифрената граница.

Ето някои от най-скъпите начини, по които хората посрещат новата година, според Go Banking Rates, както и някои по-евтини алтернативи, ако нямате дълбоки джобове .

Пакет за хотел Таймс Скуеър за гледане на падането на топката

Хотел Knickerbocker предлага на двойки хотелски пакет на Таймс Скуеър за 120 000 долара, според New York Post . Той включва три нощувки в един от апартаментите на хотела, многостепенна новогодишна вечеря и достъп до частен капак на покрива, за да гледате как пада топката.

По-ниската цена е относителна, така че по-евтина алтернатива би била да резервирате стандартна стая за Нова година само в хотела и да си купите билет за новогодишното празненство в бара на покрива на хотела, започващ от 1900 долара, според NYE.com .

Ако това все още не е в бюджета , все още можете да отпразнувате последната вечер на годината в Ню Йорк за много по-малко пари. Например, резервирайте хотел извън Таймс Скуеър и се отправете към безплатно новогодишно събитие другаде в града, за да гледате падането на топката по телевизията в полунощ.

Чартър на частен самолет за двойно празнуване на Нова година

Ако го направите правилно, можете да посрещнете Нова година два пъти. Въпреки че текущите цени за 2025 г. не са налични онлайн, за Нова година през 2017 г. частната авиационна компания PrivateFly , сега известна като FXAIR, съобщи, че наемането на частен самолет от Сидни до Хонолулу за празнуване на Нова година два пъти струва 290 000 долара.

Не е необходимо да се качвате на частен самолет, за да отпразнувате Нова година два пъти. Можете да предавате на живо световни празненства, включително това в Сидни, Австралия, от уюта на дома си, според град Сидни .

Купон в Сен Бартелеми

Сен Бартелеми е мястото, където богатите купонясват, а Нова година е едно от най-големите празненства всяка година. Мястото, където трябва да бъдете, е на яхта, акостирала в пристанището на Густавия, където гостите могат да се насладят на изобилие от шампанско, зрелищни фойерверки и Новогодишна регата с участието на луксозни яхти и платноходки. Чартърът на луксозна яхта започва от 100 000 долара на седмица плюс разходи през зимата , според YachtCharterFleet .

По-евтина алтернатива може да бъде престоят в хотел на Сейнт Мартен, където има много хотели за 300 до 500 долара на вечер, според Tripadvisor. Плажът Грейт Бей във Филипсбърг е чудесно място за наблюдение на фойерверките в новогодишната нощ.

