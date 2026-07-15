Какво получавам, когато плащам здравни осигуровки всеки месец?

Здравната осигуровка осигурява достъп до първична и специализирана извънболнична медицинска помощ

Плащането на здравни осигуровки дава право на достъп до медицинска помощ, финансирана от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Всеки здравноосигурен може свободно да избере общопрактикуващ лекар и лекар по дентална медицина навсякъде в страната. Изборът е личен, а за малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение лица се извършва от родителите, настойниците или попечителите им. Личният лекар може да бъде сменян два пъти годишно – между 1 и 30 юни и между 1 и 31 декември, както и по всяко време при промяна на настоящия адрес или при трайна невъзможност на избрания лекар да упражнява дейността си. При временно пребиваване в друг район за срок от един до пет месеца е възможен и временен избор на общопрактикуващ лекар.

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Когато възникне здравословен проблем, първата стъпка е посещение при личния лекар. Той извършва преглед, назначава лечение, издава направления за лабораторни изследвания или консултации със специалисти и при необходимост насочва пациента за болнично лечение. Направленията за специалист, лабораторни изследвания и високоспециализирани медицински дейности са валидни до 30 календарни дни от издаването им. Здравноосигурените имат право сами да изберат лечебно заведение или специалист, които имат договор с НЗОК, независимо къде в страната се намират.

Здравната осигуровка осигурява достъп до първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, медико-диагностични изследвания, високоспециализирани медицински дейности, болнично лечение, дентална помощ и лекарства за домашно лечение, които се заплащат изцяло или частично от НЗОК. При необходимост от хоспитализация пациентът получава направление за болница по клинична пътека, като може да избере лечебно заведение, което има договор със здравната каса. Ако за домашното лечение са необходими медикаменти, лекарят издава електронно предписание, а НЗОК поема изцяло или частично стойността на лекарствата според действащите правила.

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Освен достъп до лечение, здравноосигурените имат право на информация за здравословното си състояние, диагнозата, възможностите за лечение, рисковете и очакваните резултати. Всяка медицинска или дентална процедура се извършва след информираното съгласие на пациента, а цялата информация, споделена с лекаря, остава поверителна. Ако пациентът не е доволен от качеството на оказаната медицинска или дентална помощ от изпълнител с договор с НЗОК, той може да подаде писмен сигнал до районната здравноосигурителна каса или до управителя на НЗОК, като при необходимост приложи съответните документи.

Дентално лечение

Здравноосигурените могат свободно да избират и лекар по дентална медицина, който има договор с НЗОК, независимо от постоянния си адрес. При посещение е необходимо да представят здравноосигурителната си книжка, в която се вписват извършените дейности. Преди лечението пациентът има право да бъде информиран кои стоматологични услуги се покриват изцяло или частично от здравната каса. Срещу тези права стоят и определени задължения – редовно плащане на здравните вноски, явяване на профилактични прегледи, спазване на лекарските предписания и вътрешния ред на лечебните заведения, както и уважително отношение към медицинските специалисти.