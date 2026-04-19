Каква е ролята на наблюдателя в изборите?

Присъствието на наблюдатели е важен елемент от доверието в изборния процес

Ролята на наблюдателите при избори е от съществено значение за гарантирането на прозрачността, честността и демократичния характер на изборния процес. Те изпълняват функцията на независим контрол, като следят за спазването на закона, за правилното протичане на гласуването и за свободното изразяване на волята на гражданите.

Наблюдателите не са част от избирателните комисии, а действат като външни, безпристрастни участници, чиято задача е да осигурят обективен поглед върху целия процес. Те имат право да присъстват в изборните помещения през целия изборен ден – от откриването на секцията до преброяването на бюлетините и подписването на протоколите.

Сред основните им задължения е да следят за евентуални нарушения, включително купуване на гласове, контролиран вот или оказване на натиск върху избирателите. При установяване на нередности наблюдателите могат да подават сигнали до компетентните институции.

Важно е да се прави ясно разграничение между наблюдатели и застъпници. Докато наблюдателите представляват независими организации и граждански сдружения и трябва да бъдат безпристрастни, застъпниците защитават интересите на конкретни партии или кандидати.

Присъствието на наблюдатели е важен елемент от доверието в изборния процес, тъй като допринася за по-голяма прозрачност и увереност, че вотът на гражданите се отчита честно и коректно.

