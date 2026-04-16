Lidl се гови да пусне мобилни планове в над 30 държави

Мобилните планове ще се предлагат чрез приложението Lidl Plus

Lidl се готви да предложи евтини мобилни услуги и да се конкурира директно с големите оператори в Европа, съобщи FT.

Германската търговска верига планира да пусне новите си оферти още тази година в няколко държави, като в бъдеще те може да станат достъпни в до 30 страни, сред които Великобритания, САЩ, Франция и Испания.

Компанията вече предлага подобни услуги в Германия, Австрия и Швейцария, но сега се подготвя за по-широко разширяване. Засега не се уточнява кои ще бъдат първите пазари.

По-евтини услуги чрез приложението Lidl Plus

Мобилните планове ще се предлагат чрез приложението Lidl Plus, което се използва от над 100 милиона души. Целта е клиентите да получат по-достъпни услуги и да намалят разходите си за мобилна връзка.

От компанията посочват, че идеята е да се осигури лесна и удобна връзка за повече хора.

Как ще работи услугата?

Lidl няма да изгражда собствена мрежа, а ще използва вече съществуващата инфраструктура чрез партньорство с компанията 1GLOBAL.

Това означава, че ще предлага услуги, като използва мрежите на големите оператори, което позволява по-ниски цени. Подобен модел вече се използва от други компании на пазара.

Повече конкуренция и по-ниски цени

С този ход Lidl се присъединява към други компании, които навлизат в мобилните услуги, въпреки че основният им бизнес е различен.

Според експерти това ще засили конкуренцията и може да доведе до по-добри условия и по-ниски цени за потребителите.

Част от по-голям план за развитие

Това е част от по-широките планове на Schwarz Group – собственик на Lidl – да разширява дейността си и в други области освен търговията.

Групата вече инвестира в технологии, защита на данните и нови дигитални решения.

Ако плановете се реализират, Lidl може да предложи по-евтини мобилни услуги и да се превърне в сериозен конкурент на пазара. Това може да доведе до по-ниски сметки и повече избор за потребителите в Европа.

