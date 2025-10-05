Пътуване в Европа: В кои държави местните говорят най-добре английски?

В някои от най-популярните държави туристите срещат трудности с комуникацията

Някои от най-атрактивните европейски дестинации могат да се окажат предизвикателни за англоговорящите, които не владеят местния език. Пътуването до друга страна често се случва, преди човек да знае местния език. В такива случаи английският, като най-разпространеният втори език в света, се явява естествена опора. Но къде на континента е най-вероятно да ви разберат, ако говорите само английски, и къде е задължително да научите местния език от самото начало?

Снимка: iStock

Всяка година глобалната образователна организация Education First (EF) публикува Индекса за владеене на английски език (EPI), който класира страните по нивото им на владеене на езика. За последното издание, EF анализира резултатите на 2,1 милиона души, които не са носители на английски, базирани на техните резултати от стандартни тестове. Скалата достига до 800 точки, като класацията от 2023 г. показва лек общ спад във владеенето на английски, особено сред жените и учениците, пише Euronews.

През 2024 г. девет от десетте страни с най-високо ниво на владеене на английски са европейски. Нидерландия отново заема първо място с 636 точки, водейки както в Европа, така и в световен мащаб. След нея се нареждат страни като Норвегия (610 точки) и Швеция (608 точки). В групата с "много висока компетентност" попадат още Хърватия, Португалия, Дания, Гърция и Австрия. Германия, Румъния, Белгия, Финландия и Полша се класират в категорията „високо ниво на владеене“.

От друга страна, някои от най-посещаваните страни в Европа, включително Франция, Италия и Испания, попадат само в категорията „умерено владеене“. Франция, например, регистрира постоянен спад от 2021 г. насам, достигайки 49-то място в света през 2024 г. с едва 524 точки — най-ниският резултат сред северноевропейските държави в индекса. Италия (528 точки) и Испания (538 точки) също остават под средното ниво. В тази група попадат още страни като Грузия, Беларус, Молдова, Албания, Русия, Украйна и Армения. Турция и Азербайджан дори се класират в категорията „ниско владеене“, съответно на 65-то и 86-то място.

Въпреки че Европа доминира сред водещите по владеене на английски език, резултатите показват лек спад спрямо предходните години, като 60% от държавите отчитат по-ниски резултати. Разликата между половете също се свива – макар че в 40 държави мъжете все още показват по-високо ниво от жените. Африка остава единственият регион, където жените устойчиво надминават мъжете в уменията си по английски. В глобален план разликите между половете са най-отчетливи при най-младите участници и постепенно намаляват с възрастта.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN