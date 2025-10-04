Европейската столица, където по улиците „няма никой“

Градът прилича на снимачна площадка на филм

Вадуц, столицата на Лихтенщайн, напомня на посетителите за снимачна площадка за филми. Всичко е перфектно подредено, а градът изглежда почти нереален - чист, спокоен и почти напълно празен, сякаш всичките му жители са отишли ​​в Швейцария за уикенда, съобщава Punkufer.hr, цитиран от N1.

Един от най-интересните факти за Лихтенщайн е, че това малко княжество няма собствена армия. Последният път, когато са имали такава, е бил през 1868 г., но са я разпуснали, защото са смятали, че е твърде скъпа за поддръжка. По ирония на съдбата, по време на Австро-пруската война от 1866 г., тяхната армия от 80 войници отива на война – и се връща с 81 войници. Историята разказва, че по пътя те срещат италиански приятел, който решава да се присъедини към тях на път за вкъщи.

Вадуц и историята на княжеството, но - къде са всички те?

Снимка: wikipedia.org

Вадуц е столицата на една от най-малките държави в света, Лихтенщайн , чието начало датира от 1719 г., когато римско-германският император Карл VI обявява владенията на Вадуц и Шеленберг за княжество. По това време не е имало значение броят на жителите или размерът на имението; значение са имали само името и властта на княжеското семейство Лихтенщайн. Стратегическото им местоположение между Швейцария и Австрия е било билетът за историческия джакпот – и не само политически, но и икономически, тъй като княжеството сега е известно като банков център и данъчен рай.

Вадуц днес – между тишината и лукса

Разхождайки се по главната улица на Вадуцер Щадтле, е трудно да не забележите колко елегантно, но същевременно семпло е всичко. Бутиците с луксозни швейцарски часовници, музеите и магазините за сувенири са перфектно подредени, сякаш са планирани за снимачна площадка на филм.

Разбира се, цените във Вадуц не са за всеки. Магнити от 7 до 12 евро и греяно вино през зимата за 9, 10 евро могат бързо да ви върнат към реалността. Работното време на магазините също е съобразено – не с туристите, а очевидно с хората, които работят в тях. Повечето магазини затварят още в 17:00 часа (а повечето места отварят два пъти с обедна почивка).

Допълнителен бакшиш

Снимка: wikipedia.org

Въпреки че е притиснат между Швейцария и Австрия, Лихтенщайн е достатъчно голям, за да се изгубите в него. Затова е препоръчително да изтеглите картата от Google Maps, защото интернетът ви вероятно няма да работи . Докато се опитвахме да намерим изхода от Вадуц след три часа разглеждане на забележителности, осъзнахме, че нито една от технологиите ни не работи.

Също така, пътните камери са навсякъде във Вадуц.

Вадуц може да не е за всеки, но определено е място, което трябва да посетите поне веднъж. Неговата тишина, замъци и княжески чар го правят идеален за всички, които искат да усетят как изглежда животът в приказка. Бъдете обаче готови за високи цени, кратко работно време и технологични предизвикателства. Всичко това е част от чара на този малък, но уникален град.

