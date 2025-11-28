Ай,Ай,AI: Хора се стекоха към Бъкингам за коледен базар, който не съществува

Ако и вие сте обмисляли да посетите базара, ето защо да не го правите

Наистина ли? Коледен базар? Пред Бъкингамския дворец? През последната седмица социалните мрежи бяха заляти от приказни изображения, които показват огромен коледен базар пред самия Бъкингамски дворец. Дървени къщички, блестящи гирлянди, внушителна коледна елха и пътеки, огряни от топла светлина - всичко изглежда като кадър от зимна приказка. Единственият проблем? Нищо от това не е истинско.

Как се ражда измамата?

Снимките, които предизвикаха толкова вълнение, всъщност са генерирани от изкуствен интелект. Те се появиха в Instagram, Facebook и TikTok, включително през профили, които споделят туристически съвети. Някои от публикациите бяха толкова убедителни, че десетки туристи планираха разходка до предполагаемия пазар само за да открият обичайните затворени порти на Бъкингамския дворец, пише The Guardian.

Royal Collection Trust, организацията, която управлява двореца, дори излезе с позиция и предупреждение, че няма коледен базар пред Бъкингамския дворец и никога не е имало. Единственото, което действително съществува, е малък официален магазин за сувенири, но не и пъстра коледна фестивална зона.

Подвеждащите детайли

Голяма част от хората, които се довериха на фалшивите изображения, признаха по-късно, че са пропуснали няколко очевидни знака. Светлините във въздуха изглеждат „висящи“, без видими конструкции. Някои от къщичките са разположени на места, до които туристите изобщо нямат достъп. Архитектурата на фона е леко изкривена, което често срещан дефект при AI изображения.

Въпреки това магията на празниците и надеждата за нещо необичайно се оказаха по-силни от съмнението.

Кои са истинските коледни базари в Лондон?

Въпреки че Бъкингамският дворец не е домакин на коледен базар, Лондон изобилства от автентични, впечатляващи и официални празнични пазари. Ето най-популярните:

Winter Wonderland – Hyde Park

Най-голямото коледно събитие в града. Тук ще намерите ледена пързалка, атракции, голям базар, улична храна, коледни напитки и концерти. Задължително място за посещение в празничния сезон.

Trafalgar Square Christmas Market

Традиционен и уютен базар под символичната норвежка елха. Сергиите предлагат подаръци, ръчно изработени декорации и сезонни лакомства.

Covent Garden Christmas Village

Една от най-красивите коледни локации в Лондон — с огромна елха, празнична украса, инсталации и много сергии. Атмосфера, която съчетава история и празничен чар.

Southbank Centre Winter Market

Романтична разходка покрай Темза, дървени коледни къщички, топли напитки и красиви гледки към Лондонското око и Westminster.

Leicester Square Christmas Market

Малък, но много популярен базар в сърцето на града, често допълнен със спектакли и забавления в близките театри.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN