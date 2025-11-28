Курсът на еврото за 28 ноември 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Къде са най-високите доходи и инвестиции в страната?
София е единствената област с показатели над средните за страната
Еврото се търгува за 1.95583 лева.
Курсът на еврото спрямо спрямо долара остава почти без промяна в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация,пише БТА.
Транспортът е най-големия потребител на крайна енергия в ЕС