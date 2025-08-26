1 USD
1.67208 BGN
Петрол
67.46 $/барел
Bitcoin
$110,418.0
Последвайте ни
1 USD
1.67208 BGN
Петрол
67.46 $/барел
Bitcoin
$110,418.0
БГ Бизнес Как се подава възражение срещу изравнителните сметки за парно и топла вода?

Как се подава възражение срещу изравнителните сметки за парно и топла вода?

bTV Бизнес екип

Изравнителните сметки могат да бъдат обжалвани до 31 август

Омбудсманът Велислава Делчева напомня на клиентите на топлинна енергия, че срокът за подаване на възражения срещу годишните изравнителни сметки за парно и топла вода за периода 2024–2025 г. изтича на 31 август. Това припомнят от институцията в съобщение до медиите, като уточняват, че срокът е предвиден в Наредбата за топлоснабдяването.

Потребителите трябва да сверят показанията на уредите в своето жилище с тези, вписани в изравнителната сметка от топлинния счетоводител. При съмнения относно верността на сметката или на годишната фактура, те могат да подадат възражение до посочения срок. Ако клиент не е получил изравнителната сметка и годишната фактура, е препоръчително да ги изиска от съответното дружество.

От симулатора до небето: Как екипажът на самолета се подготвя за работа на 10 000 метра над земята?

След изтичането на 31 август рекламации не се приемат и омбудсманът не може да окаже съдействие. В този случай потребителите могат да обжалват сметката единствено по съдебен ред. Срокът е важен и за заявяване на допълнителен отчет на уредите, особено за абонатите, които не са осигурили достъп за редовен отчет. Правото на реално измерване и отчитане на потреблението е едно от основните права на гражданите, подчертава Делчева.

Пред БНР Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества, посочи, че показанията в сметките стоят на уредите до есента, с изключение на водомерите. Грешки могат да възникнат само при визуален отчет, докато при дистанционен отчет вероятността за грешка е практически нулева.

Европейска държава стана лидер в строителството на суперяхти

Георгиев препоръча на абонатите да заплатят сметките си в срок. Ако се възрази срещу сметка, която е вярна, ще се начисли и лихва заради закъсняло плащане. При установена грешка сумата ще бъде върната в следващата сметка. Той подчерта, че абонатите, които не са осигурили достъп за отчитане на водомери и топломери, трябва да го направят незабавно, за да избегнат по-високи сметки.

По думите на Георгиев при плащане на равни месечни вноски изравнителните сметки се усложняват, защото се прави двойно изравняване – първо спрямо реално потребената енергия, а второ спрямо платените през годината вноски. При реални данни резултатът е ясен – една точна сума за плащане.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата