Европейска държава стана лидер в строителството на суперяхти

На каква стойност са яхтите?

Секторът на суперяхтите в Нидерландия вече е наричан „Формула 1 на корабостроенето“ от браншовата организация NMT IRO. За 2024 г. страната заема лидерската позиция в света по производство на суперяхти с дължина над 80 метра, сочи проучване на банка ABN Amro, предава БТА. Нидерландските корабостроителници продължават традицията и я развиват в посока на иновации и индивидуализирано изпълнение.

Снимка: Superyacht Times

Яхтите с дължина над 24 метра се класифицират като суперяхти, като при по-късите – под 60 метра – Италия е водеща, но Нидерландия се откроява с най-дългите и често напълно персонализирани проекти. Изграждането на такава яхта може да отнеме години, като стойността за всеки метър достига около 1,3 милиона евро – сума, която може значително да нарасне в зависимост от желанията на клиента.

Компанията Vitters Shipyard в Звартслаюс е сред по-малките играчи, специализирани в ветроходни суперяхти. Според търговския мениджър Бас Пеуте, процесът по създаване на яхта може да се сравни с изграждането на луксозна къща – от избора на архитект до обсъждане на всеки детайл с клиента. Всяка яхта е уникална – проектирана според това дали ще обикаля света, ще участва в регати, ще приема 8 или 10 гости, или ще бъде със съвременен или класически дизайн.

ABN Amro отбелязва и промяна в профила на клиентите – от по-възрастни милиардери към по-млади и технологично ориентирани купувачи. Тези нови клиенти все по-често избират т.нар. експедиционни яхти – пригодени за дълги плавания до отдалечени райони като Антарктида. За десетилетие броят на тези специализирани яхти е нараснал от 55 на 110, по данни на Boat International.

Според Йерун Граф от NMT IRO, секторът на суперяхтите има ключово значение за цялата корабостроителна индустрия в страната, тъй като иновациите, прилагани там, често намират приложение и в други видове кораби. След фалита на корабостроителния гигант RSV през 80-те години, Нидерландия се преориентира към по-специализирано, ефективно и високотехнологично строителство. Това създава силна мрежа от корабостроителници и доставчици, от която секторът се възползва и до днес.

Доказателство за това е построената от нидерландската компания Feadship първа водородна суперяхта в света – Breakthrough, собственост на Бил Гейтс. Според Граф, яхтите стават все по-дълги и оборудвани с все повече удобства – от паделкорти до платформи за по-малки лодки. Очакванията на клиентите непрекъснато растат, а с тях и амбициите на индустрията. Така "Формула 1 на корабостроенето" се развива с пълна скорост напред.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN