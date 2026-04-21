Луксозен автомобилен бранш, с който се вози президентът на Китай, влезе в България

Луксозен автомобилен бранд, с който се вози президентът на Китай, влезе в България

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Марката предлага модели с двигатели с вътрешно горене и електрифицирани

Една от водещите автомобилни групи на българския пазар – Авто Юнион ЕАД, подписа договор с Hongqi (на български – Хонгчи) като официален вносител на луксозната китайска автомобилна марка в България.

С този ход Авто Юнион, която вече е официален партньор на Dongfeng, Forthing, DFSK, M-Hero и BYD, добавя към портфолиото си най-престижния и луксозен китайски автомобилен бранд и затвърждава позицията си на лидер в представителството на водещи китайски автомобилни марки в страната. С включването на Hongqi компанията се утвърждава като най-големия хъб за китайски автомобили в България – група с общо пет марки, които покриват целия спектър от потребителски профили – от достъпни до флагмански модели.

Hongqi (в превод „Червено знаме“) е собственост на FAW Group и е основана през 1958 г., което я прави най-старата и утвърдена китайска марка за пътнически автомобили. Брандът е официален и национален символ на Китай. Един от моделите на марката – Hongqi L5, е държавният автомобил, с който се придвижва президентът на Китай Си Дзинпин, включително при посещенията му в чужбина.

Hongqi предлага както модели с двигатели с вътрешно горене – бензинови, така и електрифицирани (NEVs) – напълно електрически и хибридни. През миналата година марката реализира над 460 хил. автомобила – осма поредна година на растеж, а общият брой клиенти достига 2 млн., което я утвърждава като лидер в сегмента на луксозните китайски производители. Продажбите на електрически и хибридни модели са ключов двигател за този ръст, като през първата половина на 2025 г. компанията отчита трикратно увеличение в NEV сегмента, достигайки рекордни нива. Извън Китай Hongqi присъства на пазарите в над 43 държави.

Историята на марката е повече от любопитна. В началото Hongqi е предназначена изключително за държавни функции – използвана е основно за превоз на висши държавни ръководители и чуждестранни дипломати. С времето марката еволюира – от церемониален символ на власт до модерна луксозна линия с ултра-премиум позициониране, напреднали технологии и силна пазарна привлекателност. Богатото ѝ наследство оказва влияние върху разбирането за лукс – не като самоцел и разточителство, а като съчетание от традиции, стремеж към иновации и най-съвременни технологии, комбинирани със силна символика и национална идентичност.

Днес марката се позиционира като символ на „новия лукс“ и успешно се конкурира с европейските премиум брандове, залагайки на електрификация и мащабна експанзия. Концепцията на Hongqi включва „нова благородност“, „нова изисканост“ и „нови усещания“ – дълбока интеграция между китайската традиционна култура, технологичните постижения и емоционалното преживяване зад волана. Hongqi е пример за успешна комбинация от лукс в пълния смисъл на думата, богата история и технологична амбиция.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

