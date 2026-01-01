Как да изберем най-доброто място в самолета

Практични съвети от професионални пътешественици

Едно добро пътуване започва още преди кацането. Полетът може да зададе тона на цялата почивка или бизнес визита – от нивата на енергия до способността ни да работим или да се наслаждаваме веднага след пристигане. Затова изборът на правилното място в самолета не е дребен детайл, а стратегическо решение. Пространство, възможност за сън, бързо слизане или повече спокойствие – всеки пътник има различен приоритет.

Ето какво съветват опитни пътуващи и авиационни професионалисти.

За тишина и по-добър сън: средата на самолета

Ако целта ви е спокоен полет и сън, най-добрият избор е място в средната част на самолета, близо до крилата, пише travelandleisure. Според Мартин Сийли, CEO и експерт по съня, тази зона е по-тиха, тъй като е далеч от тоалетните и зоните с най-голямо движение. „Хората често се събират и разговарят около тоалетните, което нарушава спокойствието“, посочва той.

При дълги полети Сийли препоръчва и предната част на самолета – там храната се сервира по-рано, което позволява по-бързо отпускане и сън. За бизнес пътниците това може да е ключово предимство.

Когато времето е критично: седнете отпред

Ако ви предстои кратка връзка или просто не обичате да чакате, местата в предната част на кабината са логичният избор. Пътниците там слизат първи, което спестява ценни минути. Екипажите често препоръчват тези места именно заради по-бързото напускане на самолета.

За тези, за които времето буквално е пари, бизнес класата остава най-сигурният начин да бъдете сред първите на изхода.

За повече пространство и шанс за празно място: задната част

Макар да звучи контраинтуитивно, някои опитни пътешественици избират последните редове. Пътешественикът и лектор Джонатан ДеЛис посочва, че тъй като повечето хора се стремят към предните места, в задната част има по-голям шанс съседното място да остане свободно.

Допълнителен плюс е липсата на седалка зад вас – никой не натиска облегалката или не заема пространството ви.

За сън и комфорт: място до прозореца

Докато много хора предпочитат пътеката заради свободата на движение, мястото до прозореца има своите верни поддръжници. Дженифър Йелин, старши редактор в Points Path, споделя, че прозорецът е идеален за сън – дава опора за главата и усещане за уединение.

Комбинацията от прозорец и пътека, особено в задната част на самолета, увеличава шансовете средното място да остане празно – тактика, често използвана от семейства и опитни пътници.

За движение и удобство: място до пътеката

При дълги полети мястото до пътеката е практичен избор, особено ако пиете повече вода или обичате да се раздвижвате. Стюардесата на Air New Zealand Ан Мари Тренбърт подчертава, че тези места са идеални за разтягане на краката и лесен достъп до тоалетната.

Същото мнение споделя и Джо Кронин, президент на International Citizens Insurance: възможността да се движите редовно е важна за здравето при полети над шест часа.

За високите пътници: аварийните редове

Пътниците с по-дълги крака често страдат най-много в икономична класа. Ярослав Грабчак от eSky Group препоръчва аварийните редове заради допълнителното място за краката. Разбира се, за максимален комфорт и уединение при междуконтинентални полети бизнес класата остава най-доброто решение.

За по-спокоен полет: местата над крилата

За нервните пътници или хората, склонни към прилошаване, местата над крилата са най-стабилни. Турбуленцията се усеща най-слабо именно в средната част на самолета, което прави тези седалки предпочитан избор за по-спокойно преживяване.

