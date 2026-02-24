Meta диверсифицира AI стратегията си с мащабна сделка за чипове с AMD

Акциите на AMD поскъпнаха с близо 12% в предборсовата търговия

Meta разширява стратегията си в областта на изкуствения интелект с ново стратегическо партньорство. Компанията обяви, че е подписала многогодишно споразумение с AMD за доставка на AI чипове с общ изчислителен капацитет от 6 гигавата – ход, който ясно показва, че технологичният гигант не разчита единствено на Nvidia в надпреварата за изчислителна мощ, пише Business Insider.

Новината идва само седмица след като Meta потвърди задълбочаването на сътрудничеството си с Nvidia. Сега компанията влиза в дългосрочна сделка и с AMD, за да подкрепи разширяването на своята инфраструктура за изкуствен интелект.

Съгласно договореното, Meta ще внедри персонализираните графични процесори Instinct GPU на AMD. Очаква се доставките да започнат през втората половина на 2026 г., съобщиха двете компании в съвместно прессъобщение.

Пазарът реагира незабавно на новината – акциите на AMD поскъпнаха с близо 12% в предборсовата търговия.

Споразумението предвижда и възможност Meta да придобие до 10% дял в AMD. Този пакет акции ще бъде предоставян поетапно, в зависимост от изпълнението на определени цели, свързани с доставките на чипове.

„Развълнувани сме да изградим дългосрочно партньорство с AMD, за да внедрим ефективна изчислителна мощ за инференция и да предоставим персонална суперинтелигентност“, заяви главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг.

Сделката е поредният голям успех за AMD в сегмента на изкуствения интелект. През октомври компанията подписа многогодишно споразумение за доставка на AI чипове и с OpenAI, което допълнително затвърди позициите й като ключов играч в глобалната AI екосистема.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN