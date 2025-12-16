Авиокомпания с отнет лиценз все още продава билети

Компанията обслужва над десет европейски дестинации

Ситуацията около авиокомпанията Air Albania, чийто лиценз беше отнет в началото на декември, остава неясна. Компанията уверява, че полетите ще бъдат възобновени в сряда, 17 декември, и че билети все още могат да бъдат закупени.

Основана през 2018 г. като публично-частно партньорство, Air Albania обслужва над десет европейски дестинации, сред които Женева, Истанбул и Виена.

По данни на източници от Министерството на транспорта авиокомпанията, която от месеци изпитва сериозни финансови затруднения, е засегната от оттеглянето на Turkish Airlines. На 19 ноември турският превозвач обяви, че продава целия си дял от 49% в „Air Albania SHPK“.

От своя страна Air Albania твърди, че работи за разрешаване на проблемите и в социалните си мрежи обяви, че полетите ще бъдат възобновени „на 16 декември следобед“.

В същото време Главната дирекция „Гражданска авиация“ е отнела лиценза на компанията „вследствие на отнемането на сертификата на въздушния оператор“ на 17 ноември 2025 г., сочи документ, с който АФП се е запознала. Оттогава самолетите на авиокомпанията са заземени.

Въпреки това и днес на сайта на Air Albania все още е било възможно да се закупят билети, пише БГНЕС.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN