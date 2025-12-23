Европейска страна създава ново летище за 30 млрд. евро

Летището ще обслужва 40 милиона пътници годишно

Дълго подготвяното мегалетище на Полша ще отвори врати през 2032 г. под новото име Порт Полска. Проектът е замислен като стратегическа „врата към Европа“ и като един от най-значимите транспортни възли в региона, който да промени начина на пътуване както в страната, така и извън нея.

Снимка: iStock

Новият транспортен център ще бъде разположен между Варшава и град Лодз и има амбицията да обслужва около 40 милиона пътници годишно. Това го поставя редом до едни от най-натоварените летища в Европа, като лондонското Хийтроу и истанбулското мегалетище. Макар проектът да беше одобрен още през 2017 г., развитието му беше забавено от корупционен скандал, свързан с предишното правителство, пише Еuronews.

След идването си на власт през 2023 г. настоящият полски премиер Доналд Туск обеща проектът да получи „чист старт“. Той подчерта, че летището ще „революционизира напълно пътуванията“ и го определи като бъдещия най-голям транспортен център в региона. За реализацията са заделени 131 милиарда полски злоти, или около 30 милиарда евро, като строителството трябва да започне през 2026 г.

Снимка: БГНЕС

Порт Полска е планиран като интегриран транспортен възел, който ще комбинира въздушен, железопътен и автомобилен транспорт. Полетите ще свързват ключови международни дестинации, а високоскоростните влакове ще позволят бързо придвижване до големи полски градове като Краков, Гданск и Вроцлав. Очаква се около 40% от пътниците да достигат до летището с влак, включително от Варшава, откъдето пътуването ще отнема приблизително 20 минути.

За строителството е одобрен мащабен терен от 2585 хектара. Летището ще започне работа с две успоредни писти с дължина около 4000 метра, като в по-късен етап се предвижда добавяне на трета и дори четвърта писта. В непосредствена близост ще бъдат изградени пътнически терминал и железопътна гара, което ще улесни връзките между различните видове транспорт.

Архитектурният облик на комплекса е поверен на британското студио Foster + Partners. Проектът включва крайпътен транспортен площад, описван като пространство, изпълнено с зеленина и естествена светлина, което ще служи както за плавно прехвърляне между различни транспортни средства, така и като място за срещи и изчакване на пътуващи и посетители.

