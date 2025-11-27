Хаос с Revolut: спряха преводите в левове от днес, а ето как ще се промени сметката ви до края на 2025 г.?

Това предизвика проблеми при много плащания в страната

Клиенти на платформата Revolut съобщават за объркване и затруднения при плащане днес, като на места се стига до блокирани транзакции и невъзможност за успешно обработване на плащания. Това се случи, тъй като от днес, 27 ноември, потребителите вече не могат да изпращат пари в български лева.

Платформата започва поетапно да прекратява услугите си в български лева (BGN) като част от подготовката за присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г. Промените обхващат всички потребители в страната и ще засегнат начина, по който се извършват преводи, картови плащания и поддържането на левови сметки.

Снимка: Getty Images / iStock

Край на преводите в лев от 27 ноември 2025 г.

От днес, 27 ноември 2025 г., потребителите вече не могат да изпращат банкови преводи в BGN. Получаването на преводи в лева ще бъде възможно само до 10 декември 2025 г., след което тази опция ще бъде напълно прекратена. Причината, посочена от компанията, е необходимостта да се синхронизират системите с партньорите за плащания, за да се отговори на изискванията за преминаване към евро.

Закриване на левовите сметки – на 17 декември 2025 г.

Левовите сметки в Revolut ще бъдат официално закрити на 17 декември 2025 г. Всеки потребителски баланс в BGN ще бъде автоматично конвертиран в евро, а ако клиентът все още няма EUR Pocket, такъв ще бъде създаден служебно. Конвертирането ще се извършва по фиксирания курс 1 EUR = 1.95583 BGN, без допълнителни такси. Компанията уточнява, че данните на сметките няма да се променят, а всички регулярни такси – като абонаменти или такси за услуги – ще започнат да се начисляват в евро от същата дата.

Картови плащания в BGN – до края на годината

Потребителите ще могат да използват картите си за зареждане, покупки и теглене в BGN до 31 декември 2025 г. Тези операции ще се обработват без прекъсване, но задължително ще преминават през автоматична конверсия в евро през EUR Pocket на фиксирания курс. От 17 декември нататък ще могат да се извършват само картови преводи, но не и банкови преводи в лева.

Защо се налагат тези промени?

Revolut обяснява, че актуализацията е част от подготовката за преминаването към единната европейска валута, както и от техническите изисквания на техните платежни партньори. Промяната съвпада с изискването България да прекрати операциите в национална валута преди влизането в еврозоната.Компанията уверява, че всички останали услуги, карти и разплащания ще продължат да функционират нормално, а потребителите няма да бъдат таксувани допълнително за автоматичното конвертиране на средствата им.

Какво означава това за потребителите?

Ако разполагате със средства в лева, те ще бъдат автоматично конвертирани в евро на 17 декември, като при липса на EUR Pocket той ще бъде създаден автоматично. Изпращането на преводи в лева вече не е възможно след 27 ноември, а получаването им се прекратява на 10 декември. До края на годината можете да плащате и теглите в левове, но всички транзакции ще бъдат автоматично превалутирани в евро. След 17 декември всички такси по сметката ви ще се начисляват единствено в евро.

