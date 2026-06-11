От зависимост до световен лидер: САЩ са №1 износител на петрол за трети пореден месец

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След 2010 г. добивът на петрол и природен газ от шистови находища в САЩ нарасна значително
САЩ се превърнаха в най-големия износител на петрол в света, измествайки от водещата позиция Саудитска Арабия и Русия, посочва в свой анализ Ройтерс. Промяната засилва влиянието на американските компании върху световните енергийни пазари на фона на войната между САЩ и Иран, която променя глобалната търговия с енергийни суровини.
Изкачването на САЩ до първото място представлява рязък обрат за страна, която десетилетия наред зависеше от близкоизточния петрол и беше засегната от петролното ембарго, наложено от част от членовете на Организацията на страните износителки на петрол през 1973 г. в отговор на американската подкрепа за Израел.
Промяната започна след 2010 г., когато добивът на петрол и природен газ от шистови находища в САЩ нарасна значително, обясни БТА. Това първо превърна страната в най-големия производител на природен газ, а впоследствие и на петрол.
Според данни на „Вортекса“ (Vortexa) американският износ на суров петрол и горива е достигнал около 10,5 милиона барела дневно през май благодарение на високия добив и освобождаването на количества от стратегическите резерви. Така САЩ остават най-големият световен износител за трети пореден месец.
По изчисления на Ройтерс руският износ е възлизал на около 7 милиона барела дневно през май, докато данните на „Вортекса“ показват износ от 5,9 милиона барела дневно за Саудитска Арабия.
За сравнение, през 2025 г. Саудитска Арабия е изнасяла около 8,1 милиона барела дневно, САЩ - 6,6 милиона барела дневно, а Русия – приблизително 5,8 милиона барела дневно.
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