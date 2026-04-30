1 USD
1.1706 BGN
Петрол
124.25 $/барел
Bitcoin
$75,649.3
Износът на суров петрол от Русия не е намалял

Свят

bTV Бизнес екип

Експортът от Уст-Луга на Балтийско море бе възобновен на 7 април

Русия е успяла да задържи експорта на суров петрол от европейските си пристанища през този месец на равнището на предходния, независимо от засилването на украинските въздушни атаки, съобщава Reuters. Експортът от Уст-Луга на Балтийско море бе възобновен на 7 април, след като бе прекъснат на 25 март.
 
Въпреки това през тези две пристанища, както и през Приморск на Финския залив, който също бе атакуван неколкократно, са били изнасяни този месец средно 2,2 милиона барела дневно.
Най-високото равнище: Цената на петрола достигна 124 долара

Този показател отговаря в общи линии на износа през март

Източници от руската петролна индустрия, на които Ройтерс се позовава, очакват увеличаване на руския износ през май.Междувременно украинските атаки по руската петролна инфраструктура не спират: днес бе съобщено за удари по помпена станция край Перм и по рафинерия в Орск - и двете на 1 500 километра от Украйна.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата