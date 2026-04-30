Износът на суров петрол от Русия не е намалял

Русия е успяла да задържи експорта на суров петрол от европейските си пристанища през този месец на равнището на предходния, независимо от засилването на украинските въздушни атаки, съобщава Reuters. Експортът от Уст-Луга на Балтийско море бе възобновен на 7 април, след като бе прекъснат на 25 март.

Този показател отговаря в общи линии на износа през март

Източници от руската петролна индустрия, на които Ройтерс се позовава, очакват увеличаване на руския износ през май.Междувременно украинските атаки по руската петролна инфраструктура не спират: днес бе съобщено за удари по помпена станция край Перм и по рафинерия в Орск - и двете на 1 500 километра от Украйна.