Инж. Петър Георгиев: Страните от Залива спешно искат българска спецпродукция

Толкова запитвания не сме имали дори по време на войната между Иран и Ирак, признава директорът на "Самел-90"

За българската отбранителна индустрия изминалата 2025 г. беше по-добра от 2024 г. по отношение на запитвания и реализиран износ на специална продукция. Ние изнасяме продукти за над 2 млрд. евро годишно, но покупки от българската армия продължава почти да няма, което е трагично. Виждаме какво се случва по света, но у нас изглежда, че липсва стратегия и виждане как бизнесът и институциите да продължат напред. Това каза инж. Петър Георгиев, съпредседател на сдружение „Българска отбранителна индустрия - акад. Стефан Воденичаров“ и изпълнителен директор на компанията „Самел-90“, пред Bloomberg TV Bulgaria.

Годишният доклад за 2025 г. на междуведомствената комисия за експортен контрол ще бъде публикуван по-късно тази година, но данните след началото на войната в Украйна показват рязко повишение на износа на българската спецпродукция. През 2021 г. този експорт възлизаше на 501 млн. евро, през 2022 г. – на 1,65 млрд. евро, през 2023 г. – на 2,17 млрд. евро, а през 2024 г. достигна 2,83 млрд. евро.

Всяка година българският отбранителен сектор намира нови пазари. Специално за „Самел-90“ новите пазари са много повече в сравнение с традиционните. Постоянно разширяваме географията на пазарите, особено сега след събитията в Персийския залив. В последните седмици имаме страшно много запитвания от почти всички държави от Близкия изток – Саудитска Арабия, ОАЕ, Кувейт, Бахрейн и т.н., каза Петър Георгиев.

През 2024 г. българските отбранителни компании са изнесли за Близкия изток продукция на обща стойност 32,4 млн. евро, което е малко над 1% от общия експорт на този сектор. „Ситуацията според мен ще се промени драстично. В последните седмици имаме толкова много запитвания от този регион, колкото никога не сме имали, дори по време на войната между Иран и Ирак през 80-те години.“, добави той.

Войната вече се промени и не е като тази, за която сме чели по книгите и която се водеше навремето. С навлизането на дроновете нещата станаха коренно различни. В момента най-честите запитвания са за дронове, анти-дрон системи и радиосмутители, обясни експертът.

Виждаме как Иран се защитава от много по-добре въоръжени армии. Войната трябваше да свърши за няколко дни, но според мен няма да свърши скоро. През 90-те години иранската военна индустрия не впечатляваше с нищо, но на всяко следващо изложение показваха нови и нови неща, добави той.

„В последните години в „Самел-90“ рискувахме и инвестирахме много средства, за да направим дронове, анти-дрон системи и смутители. Нашите смутители за защита на конвои от взривни устройства мисля, че са едни от най-добрите и се използват от над 8-9 държави. Ние правим най-големият смутител (над 3500 вата), който охранява президентите на Египет, Индия, Пакистан, Бахрейн и др.”, обясни инж. Георгиев.

Компанията разработи в последните години два дрона – разузнавателен и тип „камикадзе“. В момента по-силният интерес е към „камикадзе“ дроновете. Запитванията в последните седмици са много.

„Чуват се приказки от високо ниво, че българската отбранителна индустрия е създадена по време на социализма и не отговаря на стандартите на НАТО. Това категорично не е така. Ако беше вярно, как тогава изнасяме продукция за над 2 млрд. евро“, коментира той.

По програмата SAFE България има право на заеми за 3,2 милиарда евро за модернизация на армията. Там са заложени девет проекта и за съжаление в нито един не е спомената българската отбранителна индустрия – нито за обучение, нито за поддръжка, сподели още Георгиев.

Според него всеки в този икономически сектор се спасява единично, прави нови изделия, търси нови пазари и „така повече от 30 години се борим да спасим българската отбранителна индустрия”. Над 70 000 са заетите в този сектор в България.

