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БГ Бизнес Инвестиция за над 20 млн. евро: Строят завод за ванадиеви батерии у нас

Инвестиция за над 20 млн. евро: Строят завод за ванадиеви батерии у нас

БГ Бизнес
 

Ето къде

Започна изграждането на завод за ванадиеви батерии край Стара Загора. Инвестицията е в рамките на над 20 млн. евро в рамките на индустриална зона "Загоре" на терените край село Еленино. Технологията е нова, а в Европа няма токова производство, обясни Цветелина Бориславова, инвеститор в новото производство.

Заводът ще е с първата автоматизирана линия в света и предлага най-устойчивата технология за дългосрочно съхранение на енергия. Като може изцяло да замени нуждата от ПАВЕЦ и да скъси сроковете на изграждане от години на месец, обясниха от фирмата-инвеститор.

 

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Преди първата копка на завода за батерии беше официално открит първия ремонтиран участък от улица „Калояновско шосе“ и прилежащия й паркинг. Средствата са по проекта, спечелен от Община Стара Загора за изграждане на довеждаща инфраструктура до индустриална зона "Загоре-Еленино".

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На новоремонтирания паркинг са обособени 94 паркоместа, 6 за товарни автомобили и автобуси и са изградени две зарядни станции за електрически автомобили, предаде БНР.

На церемонията присъства заместник-министъра на икономиката Красимир Якимов, който потвърди, че и министерството продължава работата по намиране на нови инвеститори.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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