Инфлацията у нас е втората най-висока в еврозоната

Ето къде в Европа е най-ниската инфлация

Годишната инфлация в еврозоната се забави през юни до 2,8% от 3,2% през май и под пазарните очаквания за инфлация от 3,0%, достигайки най-ниско ниво от март насам, показват предварителни данни на Евростат. Годишната хармонизирана инфлация в България пък се забави до 5,3% от 6,3% месец по-рано, но е втората най-висока инфлация в еврозоната след тази на Литва, която се ускори до 5,5 на сто, показват още данните на Евростат.



Най-ниска е инфлацията през юни в Малта (1,9%), в Естония и Франция (2% при всяка една от двете държави) и в Германия (2,4%), докато относително висока е инфлацията, освен в България и Литва, в Хърватия (4,2%) и Кипър (4,0%), съобщава БНР.

На месечна база инфлацията през юни се понижи в еврозоната с 0,1%, а хармонизираната инфлация в България - с 0,4 на сто. Отслабването на годишната инфлация в еврозоната през юни се дължи основно на по-бавния растеж на енергийните цени с 8,7% след повишение с 10,8% през май, на цените на услугите (с 3,2% спрямо 5,5% месец по-рано), на храни, алкохолни напитки и тютюневи изделия (с 1,6% от 1,9% през май).



Основната инфлация, изключвайки цените на храни и енергия, в еврозоната се забави през юни до 2,4% от 2,6% през май. Данните изглежда няма да принудят ЕЦБ да прибърза с нова промяна на лихвите (ново повишение)преди лятната ваканция. Данните за инфлацията не са изненадващи от негативна страна (за по-висока инфлация) и това ще даде на централните банкери известна допълнителна гъвкавост да изчакат, преди да предприемат следващата си стъпка.