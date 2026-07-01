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72.94 $/барел
Bitcoin
$59,178.6
БГ Бизнес От днес ток, парно и топла вода поскъпват в цялата страна

От днес ток, парно и топла вода поскъпват в цялата страна

БГ Бизнес
 

Ето с колко се качват цените

Токът за бита, парното и топлата вода поскъпват от днес, като окончателните промени ще бъдат утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране по-късно през деня.

От КЕВР твърдят, че месечните сметки за ток ще нараснат от юли с около 1 евро. За абонатите на „Електрохолд“ и “EVN” цената на киловатчас се повишава с 3%, а под 2,5% е увеличението в цената за клиентите на "Енерго Про", предаде "Сега".

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При парното и топлата вода поскъпването е средно с 4.5%, като най-голямо е в София и Плевен - с 5.5%.

Новите цени на електро и топлоенергията ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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