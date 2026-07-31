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80.76 $/барел
Bitcoin
$64,356.2
БГ Бизнес Инфлацията у нас е втората най-висока в еврозоната през юли

Инфлацията у нас е втората най-висока в еврозоната през юли

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Най-ниска е инфлацията през юли в Естония

Годишната инфлация в еврозоната се очаква да се ускори леко през юли до 2,9% от 2,8% през юни, потвърждавайки пазарните очаквания, показват предварителни данни на Евростат.

Годишната хармонизирана инфлация в България пък се забавя до 4,1% от 5,2% месец по-рано, но е втората най-висока инфлация в еврозоната след тази на Литва, която се ускори до 5,6 на сто, показват още данните на Евростат.

Най-ниска е инфлацията през юли в Естония (2,0%), следвана от тази в Малта (2,1%) и Франция (2,4%), докато относително висока е инфлацията, освен в България и Литва, в Кипър (4,0%) и Испания (3,8%).

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На месечна база инфлацията през юли се повиши в еврозоната с 0,2%, а хармонизираната основна инфлация в България - с 0,4 на сто.

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Известното ускоряване на годишната инфлация в еврозоната през юли се дължи основно на по-солидно нарастване на енергийните цени с 10% след тяхно повишение с 8,5% през юни, както и на цените на услугите (с 3,3% спрямо нарастване с 3,2% месец по-рано), докато растежът на цените на храни, алкохолни напитки и тютюневи изделия се забави до 1,2% от 1,5% месец по-рано.

Основната инфлация, изключвайки цените на храни и енергия, в еврозоната се ускори през юли до 2,5% от 2,4% през юни, предаде БНР.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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