Индустриален парк в Северна България с първи лиценз у нас за разпределение на природен газ

„Индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕООД получи лиценз под номер Л-893-8A, с което придобива правото за разпределение на природен газ в затворена газоразпределителна мрежа (ГРМ) на територията на Дунавския индустриален технологичен парк (ДИТП). С това той стана първият индустриален парк с такъв лиценз в България, съобщиха от пресцентъра на Общината.

По думите им лицензията е със срок от 35 години, а чрез дейността на ГРМ в индустриалния парк ще може да се извършва транспортиране и доставяне на природен газ до крайните клиенти, които ще го употребяват като енергоизточник за производствени и/или комунално битови нужди на територията на парка.

С придобиването на лицензията ДИТП създава подходяща среда за разработване на продукти с по-висока добавена стойност от страна на предприятията, които ще се помещават в парка. С изграждането на мрежата ще се подкрепи предприемаческата екосистема, чрез осигуряване на възможност за независимо захранване на потребителите с природен газ, допълниха от администрацията.

Съществен ефект от газификацията на Дунавския парк е повишаване сигурността и качествата на енергоснабдяването, предаде БТА. Осигуряването на природен газ до местната индустрия е ключова предпоставка за стабилно развитие и растеж на икономиката в региона, като ползите от реализирането на проектите се свързват основно с намаляване на разходите за енергия, повишаване енергийната ефективност и качеството на живот, казаха още от Общината.

На извънредно заседание през месец март, Общинският съвет в Свищов даде съгласие „Индустриален технологичен парк - Свищов“ ЕООД да сключи договор за кредит с Българската банка за развитие, включващ средства за финансиране на възстановим Данък върху добавената стойност (ДДС) с цел реализация на проект „Изграждане на „Дунавски индустриален технологичен парк - Свищов“.