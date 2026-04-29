Има ли значение размерът на ипотечния ми кредит за ползването на данъчно облекчение?

Ето какво казва законът

На фона на високите лихви и поскъпващите жилища все повече млади семейства търсят начини да намалят финансовата тежест по ипотечния си кредит. Един от малкото действащи механизми за подкрепа е данъчното облекчение за млади семейства, което позволява приспадане на платените лихви по жилищен заем. Но ключовият въпрос остава: има ли значение размерът на ипотечния кредит, за да се ползва това облекчение?

Според информацията на Националната агенция за приходите (НАП), размерът на кредита не е определящ за правото ви да ползвате този вид данъчно облекчение, но е от съществено значение, защото законът поставя ясен лимит - данъчното облекчение важи само за лихвите по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит.

По данни на НАП, младите семейства могат да намалят годишната си данъчна основа с лихвите, платени през годината върху първите 100 000 лв. от ипотечния кредит, използван за покупка на жилище.

Това означава, че:

ако ипотечният кредит е до 100 000 лв. , всички платени лихви могат да бъдат включени в облекчението;

, всички платени лихви могат да бъдат включени в облекчението; ако кредитът е над 100 000 лв., за данъчно облекчение се признават само лихвите, начислени върху първите 100 000 лв.

Така например, ако едно семейство има ипотечен кредит от 180 000 лв., то няма да загуби правото си на данъчно облекчение, но ще може да приспадне само частта от лихвите, отнасяща се до първите 100 000 лв. от заема.

Това е важна разлика, защото често се смята, че при заем над този размер правото отпада напълно. Според указанията на НАП това не е така - ограничението е върху размера на признатата главница, а не върху допустимостта на кредита.

Кои семейства могат да ползват облекчението

НАП уточнява, че за да се използва данъчното облекчение, трябва едновременно да са изпълнени няколко условия:

договорът за ипотечен кредит да е сключен от единия или двамата съпрузи;

поне единият съпруг да не е навършил 35 години към датата на подписване на договора;

към датата на подписване на договора; ипотекираното жилище да е единствено жилище за семейството ;

; кредитът да е предназначен за закупуване на жилище.

Това означава, че облекчението не може да се ползва при кредити за ремонт, рефинансиране или покупка на втори имот.

Какъв е реалният ефект за семейния бюджет

Практическата полза от това облекчение се изразява в намаляване на годишната данъчна основа с платените лихви. При ставка от 10%, ако през годината са платени 4 000 лв. допустими лихви, реалната данъчна полза е 400 лв. по-нисък данък.

Макар сумата да не е голяма на фона на размера на ипотечния кредит, за много домакинства това е реално облекчение, особено в среда на по-високи разходи по заемите. Прагът от 100 000 лв. е фиксиран в закона от години, но в условията на поскъпващи имоти той все по-трудно отговаря на реалностите на пазара. При средни цени на жилищата в големите градове ипотечен кредит под този размер става все по-рядко срещан.

На практика това означава, че макар мярката формално да остава в сила, реалният ѝ ефект за домакинствата намалява, защото все по-голяма част от лихвите по новите кредити остават извън обхвата на данъчното облекчение.

Размерът на ипотечния кредит има значение за данъчното облекчение, но не като условие за достъп, а като лимит върху размера на признатите лихви. Според правилата на НАП, младите семейства могат да приспадат лихви само върху първите 100 000 лв. от ипотечния заем.

Това прави данъчната преференция полезна, но ограничена като ефект, особено в условията на нарастващи цени на жилищата и по-големи кредити. За младите семейства това остава възможност за частично облекчение, но не и инструмент, който съществено намалява цената на жилищното финансиране.