Какви данъци дължа, ако давам апартамент под наем?

Ето всички особености, които трябва да знаете

Ако отдавате апартамент под наем в България, неизбежно се сблъсквате с данъчни задължения. За наемодателите това не е просто формалност — правилното деклариране и плащане на данъците е ключово, за да избегнете санкции, грешки, лихви и проблеми с НАП. В това ръководство ще намерите всичко важно: кой плаща, какво се декларира, в кои срокове, как се изчислява данъкът и какви специфики да имате предвид.

Статията е изцяло насочена към наемодателите и обобщава валидната практика в България — включително авансовия данък, годишната декларация, особеностите при ТЕЛК решения, фирми наематели и отдаване чрез платформи за краткосрочен наем, пише сайтът Rentila.

Кой плаща данъка върху доходите от наем?

Данъкът върху доходите от наем се дължи от наемодателя — човека, който получава дохода. Наемателят не плаща данък за вашия доход, освен в един специфичен случай. В края на годината всички наемодатели подават годишна данъчна декларация.

Как се изчислява данъкът?

Данъкът върху доходи от наем за физически лица в България е фиксиран: 10% върху облагаемия доход.

Облагаемият доход се формира така:

взимате получената наемна сума;

приспадате 10% нормативно признати разходи (без нужда от фактури);

(без нужда от фактури); върху остатъка се начислява 10% данък.

Пример Наем 800 евро/месец → 9600 евро/годишно

Нормативно признати разходи: 960 евро.

Облагаем доход: 8640 евро.

Дължим годишен данък: 864 евро. Авансов данък – кога и от кого се плаща Ако наемателят е физическо лице

Наемодателят подава декларации и внася авансов данък сам.

Срокове за авансов данък:

до 30 април – за първото тримесечие;

до 31 юли – за второто тримесечие;

до 31 октомври – за третото тримесечие.

За четвъртото тримесечие авансов данък не се дължи — урежда се в годишната декларация.

Ако наемателят е фирма или самоосигуряващо се лице

Фирмата/СОЛ удържа 10% данък при изплащането на наема и го внася вместо вас.

Вие получавате:

Служебна бележка за удържания данък;

за удържания данък; Сметка за изплатени суми (образец от НАП).

В годишната декларация просто посочвате данните от тези документи.

Годишна данъчна декларация – задължителна за всеки наемодател

Независимо кой е наемателят, винаги подавате годишна данъчна декларация до 30 април следващата година.

Отстъпка 5% от данъка:

Можете да намалите данъка с 5%, ако:

подадете декларацията електронно до 31 март;

нямате просрочени публични задължения;

платите данъка до 31 март.

Максималната отстъпка е 500 лв.

Краткосрочни наеми (Airbnb, Booking, гости по нощувки)

При краткосрочно отдаване на недвижими имоти чрез онлайн платформи се дължат определени данъци. Това не е обикновен наем!

Класифицира се като услуга по настаняване и носи допълнителни задължения:

туристически данък по наредба на общината;

регистрация в общината като място за настаняване;

Задължителна регистрация по ДДС при оборот 100 000 лв. за 12 месеца.

Отдаване на имот чрез фирма

Ако имотът се отдава чрез фирма:

доходът се облага като част от печалбата на фирмата;

на фирмата; подавате декларации по ЗКПО;

ако фирмата е регистрирана по ДДС — начислявате ДДС върху наема.

Санкции при неспазване на сроковете

Законът предвижда санкции, ако наемодателят не спази сроковете за подаване на декларации или подаде неверни данни:

До 500 лв. глоба при неподаване на декларация в срок;

глоба при неподаване на декларация в срок; До 1000 лв. при повторно нарушение;

при повторно нарушение; До 1000 лв. глоба при посочени неверни или непълни данни, водещи до по-нисък данък;

глоба при посочени неверни или непълни данни, водещи до по-нисък данък; До 2000 лв. при повторно нарушение.

При неплатени данъци начисляват се лихви до момента на погасяване.

