Какви данъци дължа, ако давам апартамент под наем?

Ето всички особености, които трябва да знаете
Ако отдавате апартамент под наем в България, неизбежно се сблъсквате с данъчни задължения. За наемодателите това не е просто формалност — правилното деклариране и плащане на данъците е ключово, за да избегнете санкции, грешки, лихви и проблеми с НАП. В това ръководство ще намерите всичко важно: кой плаща, какво се декларира, в кои срокове, как се изчислява данъкът и какви специфики да имате предвид.
Статията е изцяло насочена към наемодателите и обобщава валидната практика в България — включително авансовия данък, годишната декларация, особеностите при ТЕЛК решения, фирми наематели и отдаване чрез платформи за краткосрочен наем, пише сайтът Rentila.
Кой плаща данъка върху доходите от наем?
Данъкът върху доходите от наем се дължи от наемодателя — човека, който получава дохода. Наемателят не плаща данък за вашия доход, освен в един специфичен случай. В края на годината всички наемодатели подават годишна данъчна декларация.
Как се изчислява данъкът?
Данъкът върху доходи от наем за физически лица в България е фиксиран: 10% върху облагаемия доход.
Облагаемият доход се формира така:
- взимате получената наемна сума;
- приспадате 10% нормативно признати разходи (без нужда от фактури);
- върху остатъка се начислява 10% данък.
Пример
Наем 800 евро/месец → 9600 евро/годишно
Нормативно признати разходи: 960 евро.
Облагаем доход: 8640 евро.
Дължим годишен данък: 864 евро.
Авансов данък – кога и от кого се плаща
- Ако наемателят е физическо лице
Наемодателят подава декларации и внася авансов данък сам.
Срокове за авансов данък:
- до 30 април – за първото тримесечие;
- до 31 юли – за второто тримесечие;
- до 31 октомври – за третото тримесечие.
За четвъртото тримесечие авансов данък не се дължи — урежда се в годишната декларация.
- Ако наемателят е фирма или самоосигуряващо се лице
Фирмата/СОЛ удържа 10% данък при изплащането на наема и го внася вместо вас.
Вие получавате:
- Служебна бележка за удържания данък;
- Сметка за изплатени суми (образец от НАП).
В годишната декларация просто посочвате данните от тези документи.
Годишна данъчна декларация – задължителна за всеки наемодател
Независимо кой е наемателят, винаги подавате годишна данъчна декларация до 30 април следващата година.
Отстъпка 5% от данъка:
Можете да намалите данъка с 5%, ако:
- подадете декларацията електронно до 31 март;
- нямате просрочени публични задължения;
- платите данъка до 31 март.
Максималната отстъпка е 500 лв.
Краткосрочни наеми (Airbnb, Booking, гости по нощувки)
При краткосрочно отдаване на недвижими имоти чрез онлайн платформи се дължат определени данъци. Това не е обикновен наем!
Класифицира се като услуга по настаняване и носи допълнителни задължения:
- туристически данък по наредба на общината;
- регистрация в общината като място за настаняване;
- Задължителна регистрация по ДДС при оборот 100 000 лв. за 12 месеца.
Отдаване на имот чрез фирма
Ако имотът се отдава чрез фирма:
- доходът се облага като част от печалбата на фирмата;
- подавате декларации по ЗКПО;
- ако фирмата е регистрирана по ДДС — начислявате ДДС върху наема.
Санкции при неспазване на сроковете
Законът предвижда санкции, ако наемодателят не спази сроковете за подаване на декларации или подаде неверни данни:
- До 500 лв. глоба при неподаване на декларация в срок;
- До 1000 лв. при повторно нарушение;
- До 1000 лв. глоба при посочени неверни или непълни данни, водещи до по-нисък данък;
- До 2000 лв. при повторно нарушение.
При неплатени данъци начисляват се лихви до момента на погасяване.
