1 USD
1.1525 BGN
Петрол
109.05 $/барел
Bitcoin
$67,183.4
БГ Бизнес Ако си платите данъка за колата и имота до тази дата, плащате с 5% по-малко

Ако си платите данъка за колата и имота до тази дата, плащате с 5% по-малко

bTV Бизнес екип

Над 465 хил. лица вече са платили своите данъци в пълен размер

Остават още четири седмици, в които собствениците на недвижими имоти и превозни средства в София могат да намалят с 5% дължимите местни данъци. Столичната община напомни, че отстъпката се ползва, ако задълженията бъдат платени в пълния им годишен размер до 30 април.

Оказва се, че много данъкоплатци вече са побързали да внесат пълните суми за коли, апартаменти, къщи, дворове т.н., за да спестят 5%. "Досега над 465 хил. лица вече са платили своите данъци в пълен размер, с което са спестили общо близо 2 млн. евро", съобщават от общината. Към момента от двата вида налози - за недвижими имоти и за превозни средства, в бюджета на София вече са влезли близо 40 млн. евро

За гражданите, които не могат или не желаят да плащат имотните си данъци наведнъж, остава възможността за две вноски - до 30 юни и до 31 октомври, припомни "Сега". 

Такса "смет" може да бъде платена на четири "порции", като сроковете са съответно до 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември.

Задълженията могат да се проверяват и плащат най-бързо и лесно онлайн: чрез общинския портал szp.sofia.bg; чрез портала на Министерството на електронното управление: www.egov.bg; чрез лично е-банкиране, при което достъпът става с електронен подпис (К/ЕП), с ПИК от НАП/НОИ или с ПИН от дирекция „Общински приходи“.

Задълженията могат да се платят и на място - в клоновете на „Български пощи“, EasyPay или на каса в търговските банки.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

