×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.168 BGN
Петрол
111.12 $/барел
Bitcoin
$77,265.6
Последвайте ни
Инфлацията у нас удря рекордните 7%

Инфлацията у нас удря рекордните 7%

bTV Бизнес екип

Ето кое поскъпва най-много

Mесечната инфлация в България през април, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), се очаква да бъде 2 на сто, а годишната - 7,1 на сто, сочи експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ), публикувана на интернет страницата на институцията.

В края на миналия месец НСИ обяви, че очакваната месечна инфлация през март ще е 0,7 на сто, а годишната - 3,9 на сто, сочи справка в националната статистика. Окончателние данни, обявени от НСИ в средата на април, сочат месечна инфлация през март - 0,9 на сто, а годишна - 4,1 на сто.

НСИ обяви за първи път на 3 февруари данни за т.нар. флаш инфлация. Тя предоставя ранна информация за темповете на инфлация преди публикуването на окончателните и детайлни статистически данни, с което България вече може да се сравнява по този показател с другите 20 страни от еврозоната, след като от 1 януари тази година стана част от валутния съюз.  

Справка в НСИ сочи, че флаш инфлацията през февруари на месечна база беше 0,3 на сто, на годишна - 3,3 на сто, а януарските й стойности бяха съответно - 0,7 на сто и 3,6 на сто. Разминаването между „флаш инфлацията“ спрямо окончателната е минимално, сочи справка в националната статистика. 

По окончателните данни на НСИ през февруари месечната инфлация беше 0,4 на сто, а годишната - 3,3 на сто, а през януари съответно - 0,6 на сто и 3,5 на сто.

През април 2026 г. спрямо предходния месец се очаква увеличение на цените в групите: „Транспорт“ (10,6 на сто), „Облекло и обувки“ (7,9 на сто), „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (2,1 на сто) и „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0,8 на сто).

Намаление се очаква в групата „Развлечения, спорт и култура“ (1,5 на сто).

 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Българин в Тоскана превърна бисквитена фабрика в лаборатория за занаятчийски шоколад
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

BILLA България отчита ръст през 2025 г. и планира инвестиции от 43 млн. евро у нас
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата