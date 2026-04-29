Град за 1 милион души, в който живеят 10 000 - провалът на новите столици

bTV Бизнес екип

Ето няколко реални примера

Идеята за изграждане на нова столица обикновено се представя като символ на модернизацията - възможност държавата да създаде от нулата по-ефективен административен център, да стимулира икономическото развитие и да намали натиска върху старите мегаполиси. Зад впечатляващите архитектурни планове и многомилиардните бюджети обаче често стои различна реалност: нови градове с огромен капацитет, но с минимално население и ограничена икономическа активност.

Примери като Найпидо в Мианмар, Новата административна столица на Египет и Нусантара в Индонезия показват, че изграждането на град е инженерна задача, но превръщането му в жизнен икономически център е много по-сложно. Политическата воля може да построи булеварди, министерства и жилищни комплекси, но не може автоматично да създаде работни места, бизнес среда и социална динамика.

Найпидо: столицата с празните булеварди

Когато през 2005 г. Мианмар премества столицата си от Янгон в новопостроения Найпидо, амбицията е градът да се превърне в модерен административен център с капацитет за около 1 милион души. Построени са широки магистрали, правителствени комплекси и огромни квартали.

Две десетилетия по-късно обаче Найпидо остава символ на свръхинвестиция без реална урбанизация. Макар официалното население да расте, голяма част от инфраструктурата остава слабо използвана, а градът така и не успява да привлече икономическата енергия на Янгон. Проблемът е структурен: администрацията може да бъде преместена със заповед, но икономическият живот - не. Без силен частен сектор, университети, културен живот и естествена миграция, новата столица остава административна зона, а не реален градски център.

Подобен е случаят с Новата административна столица на Египет, разположена на около 45 км източно от Кайро. Проектът, оценяван на над 50 милиарда долара, е планиран за 6,5 милиона жители и включва правителствен квартал, бизнес зона, жилищни комплекси и инфраструктура от световен мащаб.

Египетските власти представят града като решение на пренаселеността в Кайро. Въпреки това населяването върви значително по-бавно от очакваното. Част от министерствата вече са преместени, но масовото заселване остава ограничено.

Основната причина е, че новият град е твърде скъп за средностатистическия египтянин. Цените на жилищата и разходите за живот го правят достъпен основно за по-високодоходни домакинства и държавни структури. Това поставя под въпрос способността му да облекчи реално натиска върху Кайро. Така проектът рискува да се превърне в модерен административен анклав, а не в естествено разрастващ се мегаполис.

Нусантара: амбицията на Индонезия

Индонезия също залага на нова столица - Нусантара, която трябва да замени Джакарта. Проектът се оценява на над 30 милиарда долара, а правителството планира преместване на администрацията и изграждане на устойчив град в дългосрочен план.

Аргументите тук са сериозни - Джакарта е пренаселена, замърсена и потъва заради прекомерно използване на подземни води. Но въпреки това Нусантара среща същия фундаментален проблем като останалите нови столици: инфраструктурата може да се финансира, но икономическата жизнеспособност не може да се декретира.

Частният сектор остава предпазлив, а интересът на инвеститорите не отговаря на първоначалните очаквания. Без масирани частни инвестиции и миграция проектът рискува да остане частично реализиран.

Провалът на много нови столици не е архитектурен, а икономически. Най-честите проблеми са:

1. Липса на органична икономика
Новите столици често започват с държавни институции, но без естествено формиран частен сектор.

2. Високи разходи за живот и имоти
Големите инвестиции водят до високи цени, които ограничават притока на население.

3. Липса на социална инфраструктура
Градът не е просто жилища и офиси — нужни са училища, култура, услуги и общности.

4. Политическа логика вместо пазарна логика
Решението се взема политически, но населяването зависи от икономически стимули.

С други думи, държавата може да построи град, но не може да създаде търсене за него.

Когато нова столица не успее да привлече достатъчно жители и бизнес, цената е огромна. Милиарди публични средства се влагат в инфраструктура с ниска възвръщаемост. Вместо икономически двигател, градът се превръща в капиталово неефективен актив, чието поддържане генерира допълнителни разходи. За развиващите се икономики това е особено чувствително, защото средствата за подобни проекти често идват за сметка на инвестиции в образование, здравеопазване или транспорт.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

