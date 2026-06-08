Икономист: Премахването на плоския данък ще доведе до повишаване на данъците на средната класа

Как България да поддържа стабилни публични финанси през следващите години?

Да бъде плосък или да бъде прогресивен? Това е въпросът! МВФ многократно е препоръчвал България да се откаже от плоския си данък върху доходите в полза на прогресивна данъчна система. Мненията на икономистите са разнопосочни като по-голямата част смятат, че подобна препоръка е неподходяща.

България трябва да промени данъчната си система, за да се доближи до европейския модел на облагане. Това заяви пред БНР икономистът, бивш вицепремиер и министър на икономическото развитие проф. Румен Гечев, след като Европейската комисия препоръча страната да преразгледа режима на плоския данък.

Според него препоръката на ЕК е разумна, макар и незадължителна. Той подчерта, че около 95% от държавите в света използват прогресивно подоходно облагане и посочи, че няма успешен пример за страна, която да е преминала от развиваща се към развита икономика благодарение на плосък данък.

По думите му въвеждането на прогресивно облагане няма да натовари хората с ниски доходи и средната класа. Напротив – най-нискодоходните групи биха плащали по-малко данъци, докато по-високите ставки ще засегнат по-богатите граждани и най-високите доходи.

„Не е справедливо човек, който печели милиони, да плаща същия процент данък като медицинска сестра или работещ с ниски доходи“, смята проф. Гечев.

Той е на мнение, че за да поддържа бюджетен дефицит под 3% и нисък държавен дълг, България се нуждае от по-сериозна промяна във фискалната политика. Според него изборът е между по-високи данъци за по-богатите или поемане на нов държавен дълг.

Аргументите в защита на плоския данък

На обратното мнение е Стоян Панчев от Експертния клуб за икономика и политика. Според него премахването на плоския данък ще доведе до повишаване на данъците на средната класа:.

Той поставя под съмнение и препоръката на ЕК за въвеждане на необлагаем минимум, тъй като според него такава мярка не би увеличила бюджетните приходи.

По думите му хората с най-високи доходи и големи капитали често могат да преместват средствата си между различни държави и юрисдикции, което прави облагането им значително по-трудно. Затова по-високите данъчни ставки може да доведат не до повече приходи, а до търсене на начини за избягване на данъчно облагане.

Алтернативни решения

Вместо промяна на подоходното облагане, Панчев предлага по-високо облагане на натрупаното богатство, например:

по-високи данъци за собственици на множество недвижими имоти;

по-високо ДДС за луксозни стоки;

допълнително облагане на луксозни автомобили.



Според него тези активи са по-лесни за облагане, защото не могат да бъдат преместени толкова лесно, колкото финансовите капитали.

Дебатът за бюджетния дефицит

Двамата икономисти се обединяват около необходимостта от контрол върху бюджетния дефицит, но предлагат различни решения. Проф. Гечев смята, че по-високите приходи могат да дойдат чрез реформа на данъчната система и по-прогресивно облагане.

Стоян Панчев е категоричен, че данъците не трябва да се увеличават и че проблемът се крие основно в ръста на публичните разходи, особено за възнаграждения в държавния сектор. Според него трябва да се търси по-голяма отчетност и прозрачност в управлението на публичните финанси.

Основната дилема

В основата на спора стои въпросът как България да поддържа стабилни публични финанси през следващите години чрез по-високо облагане на по-високите доходи и богатството или чрез запазване на сегашната данъчна система и ограничаване на държавните разходи.

Това е решение, което според двамата икономисти трябва да бъде взето от българското общество и институции според дългосрочните цели за развитието на страната.

Какво представлява плоския данък?

Това е данъчна система с константна данъчна ставка т.е. система, при която всички участници в дадена група, граждани или компании, се облагат с една и съща ставка , процент от дохода. За разлика от плоския данък, прогресивният данък при който данъчната ставка расте заедно с данъчната основа.