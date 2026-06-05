ЕК ни препоръчва промяна на плоския данък

Съветът към България е да подобри данъчната си система

Европейската комисия отправи официална препоръка към България да подобри данъчната си система, в това число плоския данък без необлагаем минимум. В отправените специфични препоръки към страната - част от европейския семестър, ЕК изтъква, че тази система на облагане не е достатъчно справедлива и води до това лицата с високи доходи да понасят по-ниска данъчна тежест спрямо лицата с ниски доходи. Сходна препоръка - за преминаване към прогресивно подоходно облагане, отправи преди време и МВФ.

“България е изправена пред двойно предизвикателство - да гарантира устойчивостта на публичните си финанси, като същевременно подобри справедливостта и ефективността на своята данъчна система. Една от основните характеристики на системата е плоският данък върху доходите от 10%, който се прилага без необлагаем минимум. Това води до регресивно разпределение на данъчната тежест, при което лицата с високи доходи понасят малко по-ниска данъчна тежест спрямо лицата с ниски доходи”, се изтъква в публикуваните за България специфични препоръки. От ЕК отбелязват, че данъчните приходи като дял от БВП са значително под средните за ЕС и това ограничава способността на страната да финансира публични услуги и инвестиции. Събираемостта на приходите допълнително се влошава от високите нива на просрочени данъчни задължения и сивата икономика - една от най-големите в Европа, изтъкват от ЕК. Оттам допълват, че социалните разходи, особено в пенсионната система и здравеопазването, тепърва ще бъдат подложени на натиск заради застаряването, върху публичните финанси ще тежи и необходимостта от повече разходи в сектор отбрана. “При липса на целеви мерки тези фактори ще затруднят поддържането на фискалната дисциплина”, се казва в документа, цитиран от "Сега"

На фона на тези проблеми и откритата процедура по свръхдефицит ЕК ще очаква от България структурни, а не еднократни мерки, за финансиране на разходите. Очаква се такива да бъдат приети още в рамките на проектобюджет 2026. Като член на еврозоната България за пръв път ще трябва да предаде в Брюксел в средата на октомври и проектобюджет за 2027 година. Еврокомисията има право да го върне и да изиска от страната ни да внесе нов проект, ако документът не отчита структурните предизвикателства пред България. ЕК няма как да задължи страната да приеме една или друга данъчна реформа, но ще изисква съобразяване с таваните за нарастване на разходите, както и адресиране на отчетените в специфичните препоръки проблеми, коментират източници от ЕК.

Сходна оценка за данъчната система даде и МВФ в края на миналата година. „Способността на режима на плоския данък да генерира приходи изглежда недостатъчна, за да отговори на нарастващите потребности от качествени обществени услуги. В средносрочен план биха могли да бъдат осигурени повече приходи чрез повишаване на данъчните ставки както за доходите на физическите лица, така и за печалбите на предприятията, както и чрез преминаване към прогресивно подоходно облагане”, написа тогава МВФ.