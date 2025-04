Грешки при готвене, които могат да направят храната опасна за здравето ви

Преваряването на зеленчуците може да е грешка, ето защо

Чували сте поговорката, че ако искате наистина здравословна храна, то трябва да си я приготвите сами. Но това не винаги е така. Докато имате контрол върху качеството на съставките и колко подправки използвате, когато приготвяте храна у дома, можете да станете жертва на голяма готварска грешка, която превръща вашето питателно ястие в токсично ястие. Ето и най-често допусканите грешки в кухнята.

Без ГМО е по-добре

Много хора предпочитат да стоят настрана от генетично модифицирани храни, но не-ГМО храните не са по-здравословни, според обучения от Мишлен готвач Джулиан Будро.

„Приемането, че храните без ГМО са по-добри, може да доведе до нездравословно хранене“, казва той. „Без ГМО е примесено с пестициди, добавки и консерванти. Не-ГМО означава само, че няма генетично модифицирани съставки в това, което ще ядете. Това не означава, че е здравословно, така че прочетете етикетите за хранителна информация.“, казва той, цитиран от сайта Eat this, not that.

Готвене с фалшиви меса

Хората, които следват растителна диета, често се обръщат към месни алтернативи, но главният готвач Джоузеф ВанВагнер от Echelon Kitchen & Bar в Ан Арбър, Мичиган предупреждава това да се избягва.

„Най-голямата грешка при готвене за мен би била замяната на чистата мускулна маса, пълнозърнестите храни или бобовите растения с преработени, предварително пакетирани изкуствени протеини“, казва той. „Много от тези „алтернативни“ протеини са пълни с мазнини и хиперпреработени храни, които нарушават микробиома на червата ви, забавят метаболизма ви и всъщност са с по-високо съдържание на калории.“, казва той.

Прекомерна употреба на олио или масло

Маслото и олиото могат да подобрят вкуса и да предотвратят залепването, но твърде много масло добавят „калории и твърде много нездравословни мазнини“, казва Минди Рот, собственик на Mindy Roth Nutrition.

„Измерете олиото или маслото, което използвате. Можете също така да изберете по-добри за вас опции за олио като зехтин или масло от авокадо.“, добавя тя.

Една супена лъжица масло ви дава около 120 калории и 14 грама мазнини. Приемането на повече мазнини, отколкото тялото ви се нуждае, може да доведе до дисбалансиран прием на мазнини, което може да увеличи риска от състояния като висок холестерол или сърдечно-съдови проблеми с течение на времето.

Готвенето с чугун има предимства, като например високо задържане на топлина, което позволява отлично запичане и покафеняване. Освен това е дълготраен, но освен ако не се почиства правилно и не се поддържа добре, чугунът е нездравословен, казва шеф Джулиан.

„За да получите пълните предимства на чугуна, той трябва да бъде старателно измит и почистен. За да изсъхне, го поставете върху гореща горелка за няколко минути и след това леко го намажете с масло, което се нарича подправка на чугуна.“

Преваряване на зеленчуци

Яденето на дъга от зеленчуци е добър начин да си набавим необходимите витамини и хранителни вещества, за които тялото ни жадува, но Рот казва, че преваряването им е грешка, която трябва да избягваме.

„Въпреки че не ги прави „нездравословни“, преваряването на зеленчуците наистина намалява тяхното съдържание на витамини и минерали“, обяснява тя. „Уверете се, че зеленчукът запазва живия си цвят. Ако започнат да потъмняват, вероятно са преварени.“

Важни съвети за здравословно готвене:

Използвайте билки и подправки: Пресни или сушени билки, босилек, мащерка, розмарин, кориандър и подправки (кимион, куркума, чесън на прах, червен пипер) могат да добавят богати вкусове без необходимост от твърде много сол.

Опитайте киселинни съставки: капка лимонов сок, оцет или тамаринд може да подобри вкуса и да намали нуждата от допълнителна сол.

Добавете аромати: Аромати като лук, чесън, праз лук и шалот придават дълбочина и богатство на вашите ястия, подобрявайки цялостния вкусов профил без нужда от сол. Опитайте да карамелизирате лук или да запечете чесън за още повече вкус.

Четете етикетите за хранителните стойности: Заменете обикновения соев сос със соев сос с ниско съдържание на натрий, тамари или други варианти с ниско съдържание на сол, като кокосови аминокиселини или течни аминокиселини за пържени картофи и сосове.„

