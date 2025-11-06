Кока-Кола ХБК празнува 60 години Кока-Кола в България с три залесителни акции

В рамките на инициативата „Моят зелен град“ ще бъдат засадени по 60 дървета в София, Пловдив и Бургас

Със засаждането на 60 дървета в центъра на София екипът на Кока-Кола ХБК България и партньори символично отбелязаха 60-ата годишнина от производството на първата бутилка Кока-Кола в България. Освен служителите на компанията в засаждането се включи кметът на столицата – Васил Терзиев, както и представители на дългогодишни партньори на Кока-Кола ХБК, сред които са верига ресторанти Happy. Доброволческата инициатива „Моят зелен град“ ще продължи с акции в Пловдив и Бургас през ноември, където в засаждането ще се включат представители на местната власт, Националната асоциация на доброволците в България и фондация Be Active.

„Щастлив съм, че освен значимия икономически отпечатък, който оставя Кока-Кола в България, с колегите и партньорите ни споделяме и една и съща кауза – грижата за средата, в която живеем. През последните години с доброволческите ни инициативи засадихме стотици дървета в градовете и почистихме разделно тонове отпадъци, за да върнем красотата на обичани места за отдих. Вярвам, че това е устойчивият модел, по който трябва да работи всеки отговорен бизнес.“, каза Явор Стефанов, генерален директор на Кока-Кола ХБК България.

Дарените и засадени дървета са 4 широколистни вида – червен кестен, липа, чинар и плачеща върба, подбрани заради тяхната устойчивост и способност да допринасят за по-здравословна и красива градска среда. Изборът на растителните видове и големината им (над 2 метра) са съгласувани със Столична община и отговарят на нуждите на емблематичните за софиянци локации – пешеходната алея от Орлов мост до Софийския университет, Княжеската и Борисовата градина.

„Когато бизнес, община и граждани работят заедно, резултатът се измерва в по-добро качество на живот, по-здравословна среда и по-дългосрочна устойчивост на града. Затова благодаря на екипа на Кока-Кола ХБК България и на всички доброволци, които правят София не просто по-зелена, а по-добра за живеене.“, сподели Васил Терзиев, кмет на София.

Инициативата „Моят зелен град“ се реализира в съответствие с глобалните ESG ангажименти на Кока-Кола ХБК. По повод отбелязването на нейното пълнолетие, по-рано тази година стотици доброволци от Кока-Кола ХБК почистиха и облагородиха парк „Кремиковци“ и обособиха нови пешеходни алеи за разходка около коритото на Перловска река.

Като част от предишни издания на „Моят зелен град“ екипът на Кока-Кола в страната успя да озелени, почисти и облагороди редица местности, горски пространства и паркове. Всяка година в рамките на кампанията се избират локации, в които трудът на доброволците е необходим и полезен в цялостната грижа за околната среда и допринася за подобряването на екологичните условия и ресурси в съответната местност. Само за последните четири издания на инициативата, в периода от 2022 г. до днес, доброволците събраха над 11 тона битови и разделно събрани отпадъци от десетки замърсени точки от картата на България, почистиха над 1550 декара замърсени площи около водни басейни, засадиха над 300 широколистни и иглолистни дървета в центъра на София, Пловдив и Костинброд и подкрепиха множество общественополезни инициативи.