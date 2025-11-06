Глобиха JPMorgan заради занижен контрол срещу прането на пари

Санкцията е свързана със слабости във вътрешните надзорни процеси

Германският финансов регулатор BaFin наложи рекордна глоба от 45 милиона евро на JPMorgan Chase за недостатъци в контрола срещу прането на пари.



Установено е, че дъщерното дружество на JPMorgan, базирано във Франкфурт, от което управлява по-широкия си европейски бизнес, "систематично" не е подавало навреме отчети за подозрителна дейност между октомври 2021 г. и септември 2022 г., съобщи в четвъртък BaFin.



JPMorgan се превърна в най-голямата банка на Уолстрийт, с пазарна капитализация от 850 милиарда долара, която надвишава тази на конкурентите ѝ Bank of America, Citigroup и Wells Fargo взети заедно, съобщава БНР.

Санкцията на BaFin е свързана със слабости във вътрешните надзорни процеси на банката за откриване и докладване на потенциални сделки за пране на пари или финансиране на тероризъм. BaFin заяви, че размерът на глобата отразява мащаба на нарушенията, както и размера на JPMorgan.



Това е най-голямата глоба, която BaFin е налагала на банка до момента, тъй като регулаторът се стреми да заеме по-строга позиция по отношение на неспазването на изискванията и докладването на пропуски. Предишният рекорд беше санкция от 40 милиона евро, наложена на Deutsche Bank през 2015 г. за подобни недостатъци.

"Глобата е свързана с исторически констатации и времето на подаване на нашите доклади за подозрителна дейност не е възпрепятствало разследванията на властите", заяви от своя страна JPMorgan. От банката добавиха, че тя е "дълбоко ангажирана с откриването, предотвратяването и докладването на пране на пари и финансови престъпления".



Запознати с процесите на банката казаха, че след посочения в глобата период JPMorgan вече е преразгледала системите си и е утроила броя на хората в отдела си за съответствие с финансовите престъпления в сравнение с 2021 г.

