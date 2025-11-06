183% ръст на съкратените работни места в САЩ за последния месец

В кои сектори има най-много съкратени служители?

Съкратените работни места в Съединените щати нараснаха с 153 074 през октомври, което представлява най-големия месечен ръст за последните повече от 20 години (от 2003 г.), показват данни на компанията за подбор на персонал Challenger, Gray & Christmas Inc, цитира БНР.

Снимка: iStock

Това увеличение бележи ръст на съкращенията с 183% в сравнение с предходния месец и с 175% спрямо октомври 2024 г. Най-голям дял от съкратените позиции – 33 281 – се намират в технологичния сектор, тъй като компаниите внедряват решения, базирани на изкуствен интелект, и засилват мерките за намаляване на разходите. В търговията на дребно бяха съкратени 2431 работни места, а в сферата на услугите – 1990.

За първите десет месеца на 2025 г. общият брой съкратени работни места достигна 1,0995 милиона, което представлява увеличение с 65% спрямо същия период на предходната година и е най-високото ниво на съкращения от началото на пандемията през 2020 г., когато за същия период бяха съкратени около 2,305 милиона работни места. В същото време, от началото на годината до октомври работодателите в САЩ са обявили 488 077 планирани нови назначения, което е с 45% по-малко в сравнение с предходната година и отбелязва най-ниското ниво от 2011 г. насам.

Снимка: iStock

"Заетостта в някои сектори се коригира след бума на наемането след пандемията, но това се дължи на внедряването на изкуствения интелект, забавянето на потребителските и корпоративните разходи и нарастващите разходи, които водят до стягане на бюджета и замразяване на наемането на персонал", коментира Анди Чалънджър, главен директор по приходите на Challenger, Gray & Christmas.

Не само отделни компании са обявили значителни съкращения през октомври, но и все повече фирми планират такива стъпки – близо 450 индивидуални плана за съкращения са регистрирани през октомври спрямо под 400 през септември, посочва Challenger.

