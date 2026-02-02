Подценяваният риск, който може да потопи икономиката на САЩ

Кое може да обърка икономиката?

Една от най-недооценяваните революции през последните 50 години е експлозията на лесно достъпните данни. Независимо дали става дума за детайлни разрези на характеристиките на всеки квартал в САЩ, усъвършенствани модели за прогнозиране на времето, които ни дават допълнителни дни да се подготвим за урагани, или персонализирани геномни анализи, които могат да дадат ранни предупредителни сигнали за заболявания, никога досега не е имало толкова много информация, готова за употреба, както през последните десетилетия, пише The Business Insider.

За бизнеса и потребителите този прилив на данни донесе огромни ползи. По-дълбокото разбиране на света доведе до по-стабилни пазари и спаси човешки животи чрез планове за бедствия или подобрена медицина. Но последната година показа, че тази революция е застрашена, особено що се отнася до произвежданите от правителството статистики, които се превърнаха в гръбнак за безброй индустрии и частни доставчици. С разпадането на това ядро от информация съществува реален риск да се плъзнем към по-малко измервана епоха.

Бъдеще без данни означава бъдеще, в което ключови участници в икономическата система летят „на сляпо“. Решенията на Федералния резерв, големите банки на Уолстрийт, малкия бизнес и обикновените домакинства може да се базират на догадки, отваряйки вратата за катастрофални грешки.

Понижение на качеството на данните

Най-добрият начин да се разбере заплахата от деградацията на данните е да се погледне към Бюрото по трудова статистика на САЩ (BLS) – световен стандарт за събиране на икономическа информация. В продължение на повече от век BLS предоставя изключително подробни и надеждни данни за:

пазара на труда,

цените,

доходите,

начина, по който хората живеят и работят.

Какво се обърка?

През последните години BLS е под нарастващ натиск:

бюджетът е замразен;

все по-малко граждани и фирми участват в анкети;

методите за събиране на данни се нуждаят от модернизация.

Според доклад на Американската статистическа асоциация от декември 2025 г. САЩ рискуват да загубят статистическата инфраструктура, необходима за разумна политика, икономически растеж и ефективно управление.

Политически сътресения и загуба на доверие

Изминалата година беше особено тревожна за потребителите на данните на BLS.

През юли президентът Доналд Тръмп уволни комисаря на BLS Ерика МакЕнтарфър.

Малко след това бяха направени корекции в докладите за заетостта, които показаха по-малко нови работни места от първоначално обявеното.

Макар подобни корекции да са нормална практика, икономисти предупредиха, че уволнението може да означава политическа намеса. Това сериозно подкопава общественото доверие в икономическите данни.

Безпрецедентен срив: спирането на правителството

Още по-сериозен удар дойде със 43-дневното спиране на работата на правителството през октомври–ноември – най-дългото в историята на САЩ.

За първи път от десетилетия ключови анкети за заетост и инфлация не бяха проведени, показателят за безработица имаше празнина за първи път от 1948 г. и индексът на потребителските цени не беше публикуван за първи път от 1947 г.

Защо частните данни не са решение?

Частни компании се опитаха да запълнят празнините, но с ограничен успех. Причината е, че те виждат само собствените си клиенти, пропускат хора без банкови сметки, без телефони или извън пазара на труда. Освен това много от техните анализи всъщност стъпват върху публични федерални данни. С други думи: частните данни са толкова добри, колкото са добри публичните.

Задълбочаващият се проблем

Има няколко проблема, които се задълбочават персоналът на BLS е намалял с 13% между 2024 и началото на 2026 г. Спряно е и събирането на данни за потребителските цени в редица средни градове като това може да изкриви измерването на инфлацията, особено извън големите мегаполиси.

По-неточните данни за инфлацията засягат пряко хората, чиито доходи и социални плащания са обвързани с разходите за живот.

И други агенции освен BLS са засегнати като са закрити консултативни комитети към Бюрото за преброяване, премахнати са климатични бази данни и съкратени или прекратени са множество важни статистически изследвания. Поотделно тези загуби изглеждат малки, но заедно създават сериозен недостиг на информация.

Как това засяга всички

Деградацията на данните не е абстрактен проблем. Бизнесът ги използва за наемане и инвестиции, хората – за избор на работа и големи покупки, а правителството – за разпределение на ресурси. Федералният резерв разчита на тези данни, за да управлява инфлацията и безработицата. Без надеждна информация решенията стават по-бавни и по-рискови – особено при кризи.

Когато данните отслабват, хората започват да разчитат на „усещания“, а не на факти. Това създава пропаст между реалната икономика и обществените възприятия.

Проблемът не е, че има твърде много данни, а че качествените и надеждни данни намаляват. Решението не е да се събират по-малко данни, а да се защити и укрепи публичната статистическа система.

