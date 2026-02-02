Кога ще изплащат пенсиите за февруари?

Ето кога ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане и за отглеждане на дете

Изплащането на пенсиите през февруари тази година чрез „Български пощи" ще започне на 9 февруари (понеделник) и ще завърши на 20 февруари (петък). Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато тези дати са неработни дни, какъвто е случаят с едната от тях през този месец, изплащането извършва на първия работен ден след това. Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за февруарските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 февруари 2026 г., пише "24 часа". От НОИ съобщиха още, че на 3 февруари на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец януари. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 16 февруари (понеделник).

От началото на годината Единният портал за електронни услуги (ЕПЕУ) НОИ вече е единна точка за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания през интернет.

