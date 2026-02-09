Трима успешни предприемачи, напуснали колежа, разкриват кога са уловили точния момент за бизнес

Всеки от тях е открил ниша на пазара, която не е искал да пропусне, и това ги е накарало да се отдадат на предприемачеството

През последните години все повече завършващи не започват следване в университет, а предпочитат да работят или да инвестират. Някои считат университетите за непосилна инвестиция, а други не смятат системата за ефективна.

Трима млади предприемачи в Америка, напуснали колежа, споделят пред Business Insider, че техният избор не е бил продиктуван от разходи или политика, а от точния момент и появата на бизнес възможност. Всеки от тях е открил ниша на пазара, която не е искал да пропусне, и това ги е накарало да се отдадат изцяло на предприемачеството. Те разказват за най-трудните моменти на решението си и защо в крайна сметка са убедени, че си е струвало.

Снимка: Getty Images / iStock

Стивън Уанг напуска Харвард осем месеца след започването на обучението си, за да се възползва от бума на „меме“ акциите и криптовалутите. Той основава платформата Dub, която позволява на дребни инвеститори да копират сделките на опитни трейдъри. До февруари 2025 г. компанията е набрала 17 млн. долара и разполага с екип от около 25 души. Макар понякога да изпитва завист към приятелите си, които продължават студентския живот, Уанг смята, че е взел правилното решение, защото е могъл да се отдаде на страстта си към създаването на продукти.

Дейвид Коброски напуска Университета на Мичиган два пъти – веднъж за работа с Гари Вайнерчук и веднъж за собствен проект. На 21 години той основава Intros AI, използвайки изкуствен интелект, за да улеснява създаването на професионални връзки. След осем месеца самофинансиране успява да привлече инвеститори, включително съветник по ИИ в Белия дом. Въпреки тежки здравословни предизвикателства, включително диагноза ходжкинов лимфом, той продължава да работи по 60–80 часа седмично и не съжалява за решението си, тъй като продажбата на компанията го подготвя за бъдещето.

Ерик Чън, студент в Нюйоркския университет, открива интереса си към блокчейн технологиите и решава да напусне колежа през 2018 г., за да основе Injective – децентрализирана криптоборса. Първите години са трудни за него заради скептицизма на инвеститорите и липсата на диплома, но през 2020 г. индустрията се развива бързо и компанията успява да осигури финансиране, включително от Марк Кюбан. Чън смята, че индустрията щеше да бъде различна, ако беше изчакал, и съветва тези, които виждат реална възможност, да я преследват.

Всички трима споделят, че за тях ключовият фактор не е било формалното образование, а умението да усетят подходящия момент и да се отдадат на страстта и бизнеса, който са искали да развиват.

