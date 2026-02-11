Наша съседка налага високи глоби за необосновано повишаване на цените

Клиентите се отдръпват от определени вериги в знак на недоверие към стоките и ценовата им политика

Гърция наложи сериозни глоби на супермаркети заради повишаване на цените, а в страната се подготвя бойкот на търговските обекти. Мерките идват на фона на засилен обществен натиск срещу поскъпването на основни стоки, предава БНР.

С разрешение на прокуратурата медиите оповестиха списък с магазини, санкционирани за превишаване на допустимата надценка на предлаганите продукти. Публикуването на имената цели по-голяма прозрачност към потребителите.

Клиентите вече се отдръпват от посочените вериги в знак на недоверие към стоките и ценовата им политика. На няколко супермаркетни вериги са наложени глоби в размер над един милион евро.

По силата на споразумение между търговците и Министерството на развитието, определени стоки от първа необходимост са включени в списък с контролирани цени, които не могат да бъдат увеличавани. Нарушенията на това изискване водят до сериозни санкции. От Федерацията на потребителите призовават за организиран протест и национален бойкот на всички магазини на 19 февруари. „Изнудват клиентите с прекалено високи цени и трябва да покажем нашето недоволство“, заявяват от организацията.

„Стига вече подигравки, измами, спекула и печалбарство за сметка на гражданите“, пишат организаторите. Министърът на развитието Теодорикакос подчерта, че „печалбата е позволена, но печалбарството – не“.

